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"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском - РИА Новости, 06.03.2025
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17:20 06.03.2025 (обновлено: 17:26 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/popova-2003450155.html
"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском
"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском - РИА Новости, 06.03.2025
"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском
России и Белоруссии на уровне Союзного государства стоит объединить усилия в развитии высокотехнологичных компаний и синхронизировать меры их поддержки, заявила РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:20:00+03:00
2025-03-06T17:26:00+03:00
россия
белоруссия
наталия попова
иннопрактика
союзное государство
в мире
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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. России и Белоруссии на уровне Союзного государства стоит объединить усилия в развитии высокотехнологичных компаний и синхронизировать меры их поддержки, заявила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний России Наталья Попова. "У Беларуси и России огромный потенциал в высокотехе. Мы понимаем, что у Беларуси накоплен огромный потенциал в сфере высоких технологий, особенно в Парке высоких технологий. Нам бы хотелось синхронизировать программы поддержки российского высокотеха и белорусского высокотеха, сделать совместный отбор "чемпионов Союзного государства" (лидеров среди высокотехнологичных компаний – ред.), то есть поднять это на уровень Союзного государства", - сказала Попова журналистам в четверг в Минске. По ее словам, есть огромный задел для совместной работы. Попова обратила внимание, что многие высокотехнологичные компании РФ развиваются не только в рамках российского рынка, но и имеют огромный экспортный потенциал. "Уже ряд компаний (России – ред.) выходят на белорусский рынок и прекрасно сотрудничают с белорусскими компаниями, есть определенные наработки. Сейчас важно это объединить, чтобы это были не какие-то разрозненные примеры сотрудничества, а объединенные под флагом Союзного государства", - отметила Попова. Попова указала на важность объединения усилий высокотехнологичных компаний России и Белоруссии, создания совместных предприятий и взаимной локализации. По ее словам, российским компаниям интересен белорусский рынок и белорусские технологии, потому что исторически так сложилось, что уровень развития высокотехнологичного сектора в Белоруссии очень высок. Попова рассказала, что в России действует программа поддержки высокотехнологичных компаний, которые имеют экспортный потенциал и которые соответствуют определенным критериям. "У нас есть определенные критерии, кого мы относим к "национальным чемпионам" (высокотехнологичные компании-лидеры РФ – ред.), и по экспортному потенциалу, и по объему отчислений на НИОКР, по виду экономической деятельности. Сейчас отобраны 124 компании, лидеры высокотехнологичной отрасли России", - рассказала Попова. Попова заявила, что "хотелось бы синхронизировать программы (поддержки развития высокотехнологичных компаний – ред.)" в России и Белоруссии. "Понятно, что за синхронизацией программ будет стоять большой блок юридической работы", - заметила она. Попова добавила, что возможным первым шагом на пути развития такого сотрудничества может стать совместный белорусско-российский форум, на котором будут представлены высокотехнологичные компании обеих стран. В том числе, по словам Поповой, программу по синхронизации мер поддержки и отбора "чемпионов Союзного государства" можно было бы представить на планируемом совместном форуме.
https://ria.ru/20241022/posol-1979235411.html
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россия, белоруссия, наталия попова, иннопрактика, союзное государство, в мире
Россия, Белоруссия, Наталия Попова, Иннопрактика, Союзное государство, В мире
"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском

Попова: РФ и Белоруссии надо совместно развивать высокотехнологичные компании

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. России и Белоруссии на уровне Союзного государства стоит объединить усилия в развитии высокотехнологичных компаний и синхронизировать меры их поддержки, заявила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний России Наталья Попова.
Беларуси и России огромный потенциал в высокотехе. Мы понимаем, что у Беларуси накоплен огромный потенциал в сфере высоких технологий, особенно в Парке высоких технологий. Нам бы хотелось синхронизировать программы поддержки российского высокотеха и белорусского высокотеха, сделать совместный отбор "чемпионов Союзного государства" (лидеров среди высокотехнологичных компаний – ред.), то есть поднять это на уровень Союзного государства", - сказала Попова журналистам в четверг в Минске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Посол: Москва и Минск нацелены на выпуск высокотехнологичной продукции
22 октября 2024, 07:44
По ее словам, есть огромный задел для совместной работы. Попова обратила внимание, что многие высокотехнологичные компании РФ развиваются не только в рамках российского рынка, но и имеют огромный экспортный потенциал. "Уже ряд компаний (России – ред.) выходят на белорусский рынок и прекрасно сотрудничают с белорусскими компаниями, есть определенные наработки. Сейчас важно это объединить, чтобы это были не какие-то разрозненные примеры сотрудничества, а объединенные под флагом Союзного государства", - отметила Попова.
Попова указала на важность объединения усилий высокотехнологичных компаний России и Белоруссии, создания совместных предприятий и взаимной локализации. По ее словам, российским компаниям интересен белорусский рынок и белорусские технологии, потому что исторически так сложилось, что уровень развития высокотехнологичного сектора в Белоруссии очень высок.
Попова рассказала, что в России действует программа поддержки высокотехнологичных компаний, которые имеют экспортный потенциал и которые соответствуют определенным критериям. "У нас есть определенные критерии, кого мы относим к "национальным чемпионам" (высокотехнологичные компании-лидеры РФ – ред.), и по экспортному потенциалу, и по объему отчислений на НИОКР, по виду экономической деятельности. Сейчас отобраны 124 компании, лидеры высокотехнологичной отрасли России", - рассказала Попова.
Попова заявила, что "хотелось бы синхронизировать программы (поддержки развития высокотехнологичных компаний – ред.)" в России и Белоруссии. "Понятно, что за синхронизацией программ будет стоять большой блок юридической работы", - заметила она.
Попова добавила, что возможным первым шагом на пути развития такого сотрудничества может стать совместный белорусско-российский форум, на котором будут представлены высокотехнологичные компании обеих стран. В том числе, по словам Поповой, программу по синхронизации мер поддержки и отбора "чемпионов Союзного государства" можно было бы представить на планируемом совместном форуме.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО
5 марта, 17:13
 
РоссияБелоруссияНаталия ПоповаИннопрактикаСоюзное государствоВ мире
 
 
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