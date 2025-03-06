https://ria.ru/20250306/popova-2003450155.html

"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском

"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском - РИА Новости, 06.03.2025

"Иннопрактика" призвала усилить технологическое сотрудничество с Минском

России и Белоруссии на уровне Союзного государства стоит объединить усилия в развитии высокотехнологичных компаний и синхронизировать меры их поддержки, заявила РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:20:00+03:00

2025-03-06T17:20:00+03:00

2025-03-06T17:26:00+03:00

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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. России и Белоруссии на уровне Союзного государства стоит объединить усилия в развитии высокотехнологичных компаний и синхронизировать меры их поддержки, заявила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний России Наталья Попова. "У Беларуси и России огромный потенциал в высокотехе. Мы понимаем, что у Беларуси накоплен огромный потенциал в сфере высоких технологий, особенно в Парке высоких технологий. Нам бы хотелось синхронизировать программы поддержки российского высокотеха и белорусского высокотеха, сделать совместный отбор "чемпионов Союзного государства" (лидеров среди высокотехнологичных компаний – ред.), то есть поднять это на уровень Союзного государства", - сказала Попова журналистам в четверг в Минске. По ее словам, есть огромный задел для совместной работы. Попова обратила внимание, что многие высокотехнологичные компании РФ развиваются не только в рамках российского рынка, но и имеют огромный экспортный потенциал. "Уже ряд компаний (России – ред.) выходят на белорусский рынок и прекрасно сотрудничают с белорусскими компаниями, есть определенные наработки. Сейчас важно это объединить, чтобы это были не какие-то разрозненные примеры сотрудничества, а объединенные под флагом Союзного государства", - отметила Попова. Попова указала на важность объединения усилий высокотехнологичных компаний России и Белоруссии, создания совместных предприятий и взаимной локализации. По ее словам, российским компаниям интересен белорусский рынок и белорусские технологии, потому что исторически так сложилось, что уровень развития высокотехнологичного сектора в Белоруссии очень высок. Попова рассказала, что в России действует программа поддержки высокотехнологичных компаний, которые имеют экспортный потенциал и которые соответствуют определенным критериям. "У нас есть определенные критерии, кого мы относим к "национальным чемпионам" (высокотехнологичные компании-лидеры РФ – ред.), и по экспортному потенциалу, и по объему отчислений на НИОКР, по виду экономической деятельности. Сейчас отобраны 124 компании, лидеры высокотехнологичной отрасли России", - рассказала Попова. Попова заявила, что "хотелось бы синхронизировать программы (поддержки развития высокотехнологичных компаний – ред.)" в России и Белоруссии. "Понятно, что за синхронизацией программ будет стоять большой блок юридической работы", - заметила она. Попова добавила, что возможным первым шагом на пути развития такого сотрудничества может стать совместный белорусско-российский форум, на котором будут представлены высокотехнологичные компании обеих стран. В том числе, по словам Поповой, программу по синхронизации мер поддержки и отбора "чемпионов Союзного государства" можно было бы представить на планируемом совместном форуме.

https://ria.ru/20241022/posol-1979235411.html

https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003247556.html

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россия, белоруссия, наталия попова, иннопрактика, союзное государство, в мире