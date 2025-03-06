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Президент Литвы прокомментировал отказ Венгрии и Словакии помогать Украине
Президент Литвы прокомментировал отказ Венгрии и Словакии помогать Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Президент Литвы прокомментировал отказ Венгрии и Словакии помогать Украине
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "некритичным" возможный отказ Венгрии и Словакии оказывать военную помощь Киеву, в таком случае деньги выделит "коалиция... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:24:00+03:00
2025-03-06T15:24:00+03:00
2025-03-06T15:25:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "некритичным" возможный отказ Венгрии и Словакии оказывать военную помощь Киеву, в таком случае деньги выделит "коалиция желающих" стран ЕС. "Участие Венгрии или Словакии не является критичным условием для этого решения (выделения военной помощи Украине со стороны ЕС - ред.), поскольку можно сформировать "коалицию желающих" и аккумулировать ресурсы и без этих двух упомянутых стран", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, венгрия, гитанас науседа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Венгрия, Гитанас Науседа, Евросоюз
Президент Литвы прокомментировал отказ Венгрии и Словакии помогать Украине
Президент Литвы Науседа: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине некритичен