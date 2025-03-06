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Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 06.03.2025 (обновлено: 15:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/pomosch-2003413369.html
Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине
Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине
Размер военной помощи Украине может вырасти, поскольку ряд не входящих в ЕС стран Северной Европы готовы присоединиться к выплатам, заявил президент Литвы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:02:00+03:00
2025-03-06T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
литва
евросоюз
украина
гитанас науседа
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Размер военной помощи Украине может вырасти, поскольку ряд не входящих в ЕС стран Северной Европы готовы присоединиться к выплатам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Сегодня мы не хотим фиксировать сумму (военной помощи Украине - ред.), эта сумма может вырасти, если присоединятся и другие страны, которые не являются членами ЕС. Я знаю, что у стран формата NB8 (стран Северо-Балтийской восьмерки - ред.) такая готовность точно есть", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, литва, евросоюз, украина, гитанас науседа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Литва, Евросоюз, Украина, Гитанас Науседа
Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине

Президент Литвы Науседа допустил увеличение размера военной помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Размер военной помощи Украине может вырасти, поскольку ряд не входящих в ЕС стран Северной Европы готовы присоединиться к выплатам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Сегодня мы не хотим фиксировать сумму (военной помощи Украине - ред.), эта сумма может вырасти, если присоединятся и другие страны, которые не являются членами ЕС. Я знаю, что у стран формата NB8 (стран Северо-Балтийской восьмерки - ред.) такая готовность точно есть", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛитваЕвросоюзУкраинаГитанас Науседа
 
 
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