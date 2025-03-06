https://ria.ru/20250306/pomosch-2003413369.html

Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине

Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Президент Литвы допустил увеличение размера военной помощи Украине

Размер военной помощи Украине может вырасти, поскольку ряд не входящих в ЕС стран Северной Европы готовы присоединиться к выплатам, заявил президент Литвы... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:02:00+03:00

2025-03-06T15:02:00+03:00

2025-03-06T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

литва

евросоюз

украина

гитанас науседа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Размер военной помощи Украине может вырасти, поскольку ряд не входящих в ЕС стран Северной Европы готовы присоединиться к выплатам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа."Сегодня мы не хотим фиксировать сумму (военной помощи Украине - ред.), эта сумма может вырасти, если присоединятся и другие страны, которые не являются членами ЕС. Я знаю, что у стран формата NB8 (стран Северо-Балтийской восьмерки - ред.) такая готовность точно есть", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС.Северо-Балтийская восьмерка (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. Исландия и Норвегия в ЕС не входят.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

литва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, евросоюз, украина, гитанас науседа