https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине - РИА Новости, 06.03.2025
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:00:00+03:00
2025-03-06T15:00:00+03:00
2025-03-06T15:00:00+03:00
в мире
украина
сша
польша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet."Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", — приводят журналисты слова политика.Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003392039.html
https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
украина
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, польша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Польша, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
Кандидат в президенты Польши Менцен заявил о важности договориться с Путиным