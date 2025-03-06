https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html

"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине

"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине - РИА Новости, 06.03.2025

"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине

С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet. РИА Новости, 06.03.2025

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet."Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", — приводят журналисты слова политика.Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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