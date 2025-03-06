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"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине - РИА Новости, 06.03.2025
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15:00 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине - РИА Новости, 06.03.2025
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet."Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", — приводят журналисты слова политика.Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003392039.html
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в мире, украина, сша, польша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Польша, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине

Кандидат в президенты Польши Менцен заявил о важности договориться с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. С Владимиром Путиным необходимо договориться, заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet.
«
"Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", — приводят журналисты слова политика.
Владимир Зеленский во время интервью Fox News - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
Вчера, 13:37
Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 13:32
 
В миреУкраинаСШАПольшаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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