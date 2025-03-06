https://ria.ru/20250306/polsha-2003361190.html
В Польше заявили, что продолжат помогать Украине
В Польше заявили, что продолжат помогать Украине - РИА Новости, 06.03.2025
В Польше заявили, что продолжат помогать Украине
Польша будет продолжать помогать Украине, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Украины... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:17:00+03:00
2025-03-06T11:17:00+03:00
2025-03-06T11:18:00+03:00
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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польша будет продолжать помогать Украине, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. "Мы поддерживаем Украину. Это важный для нас вопрос. Нужно помогать", - сказал он. Министр заверил, что "Польша продолжает помогать". "Мы продолжаем логистическое обеспечение через хаб в Ясенке, обучаем солдат. Польша лидер в обучении солдат. 28 тысяч солдат уже почти обучены на территории Польши", - указал он. По словам Косиняка-Камыша, идут очередные пакеты помощи. "Уже начинается поставка 36-го пакета помощи на около 200 млн евро", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
В Польше заявили, что продолжат помогать Украине
Минобороны Польши заявило, что страна продолжит помогать Украине