https://ria.ru/20250306/polsha-2003361190.html

В Польше заявили, что продолжат помогать Украине

В Польше заявили, что продолжат помогать Украине - РИА Новости, 06.03.2025

В Польше заявили, что продолжат помогать Украине

Польша будет продолжать помогать Украине, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Украины... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:17:00+03:00

2025-03-06T11:17:00+03:00

2025-03-06T11:18:00+03:00

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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польша будет продолжать помогать Украине, заявил на брифинге польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. "Мы поддерживаем Украину. Это важный для нас вопрос. Нужно помогать", - сказал он. Министр заверил, что "Польша продолжает помогать". "Мы продолжаем логистическое обеспечение через хаб в Ясенке, обучаем солдат. Польша лидер в обучении солдат. 28 тысяч солдат уже почти обучены на территории Польши", - указал он. По словам Косиняка-Камыша, идут очередные пакеты помощи. "Уже начинается поставка 36-го пакета помощи на около 200 млн евро", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html

https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , рустем умеров, сергей лавров, нато