https://ria.ru/20250306/podryv-2003447208.html

В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ

В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ - РИА Новости, 06.03.2025

В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ

Столичные полицейские задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:15:00+03:00

2025-03-06T17:15:00+03:00

2025-03-06T18:17:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Как сообщалось ранее, через службу 02 поступила информация, что в одном из помещений банка на улице Снежная произошло возгорание банкомата. Кроме того, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении."В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения. Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на улице Енисейской и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Собранные материалы будут рассмотрены на предмет дополнительной квалификации действий злоумышленника, заключили в ведомстве.

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Момент закладки "бомбы" в банкомат. Видео прокуратуры Москвы Полицейские задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в МВД 2025-03-06T17:15 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва