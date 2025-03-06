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Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 06.03.2025 (обновлено: 18:16 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/podderzhka-2003468652.html
Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО
Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:10:00+03:00
2025-03-06T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта."Можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html
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владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО

Путин поддержал идею учредить отдельное направление поддержки для бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта.
"Можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал труд сотрудников фонда "Защитники Отечества" миссией
Вчера, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбщество
 
 
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