https://ria.ru/20250306/podderzhka-2003468652.html

Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО

Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Путин поддержал идею об отдельном направлении поддержки для бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:10:00+03:00

2025-03-06T18:10:00+03:00

2025-03-06T18:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить отдельное направление поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта."Можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем", - сказал глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20250306/putin-2003470068.html

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владимир путин, общество