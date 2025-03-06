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Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:23 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/pobeda-2003506881.html
Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.03.2025
Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Посол России в Молдавии Олег Озеров вручил проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам гетто... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:23:00+03:00
2025-03-06T22:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
россия
ленинград
олег озеров
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров вручил проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам гетто юбилейные медали в честь 80-летия Победы, сообщает в четверг пресс-службе дипмиссии. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в России и ряде стран СНГ стартовали мероприятия, посвященные юбилейной дате. Вручение памятных медалей ветеранам - часть программы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа. "Народы России и Молдавии хранят святую память о ратном и трудовом подвиге предков-победителей, освободивших Европу от ужасов "коричневой чумы", - подчеркнул Озеров в ходе мероприятия, с участием руководителей организаций российских соотечественников. Глава российской дипмиссии отметил, что ветераны являются "живым примером невероятной стойкости, мужества и самозабвенного патриотизма", а их воспоминания "опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей". "Живые воспоминания наших ветеранов, столкнувшихся лицом к лицу с чудовищными зверствами нацистов и их приспешников, опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий, которые привели к крупнейшим трагедиям не только прошлого, но и нынешнего века. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий", - добавил Озеров. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
https://ria.ru/20250301/pridnestrove-2002444248.html
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в мире, молдавия, россия, ленинград, олег озеров, майя санду, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Россия, Ленинград, Олег Озеров, Майя Санду, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

Посол России в Молдавии вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров вручил проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам гетто юбилейные медали в честь 80-летия Победы, сообщает в четверг пресс-службе дипмиссии.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в России и ряде стран СНГ стартовали мероприятия, посвященные юбилейной дате. Вручение памятных медалей ветеранам - часть программы по сохранению исторической памяти о подвиге советского народа.
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27 февраля, 17:44
"Народы России и Молдавии хранят святую память о ратном и трудовом подвиге предков-победителей, освободивших Европу от ужасов "коричневой чумы", - подчеркнул Озеров в ходе мероприятия, с участием руководителей организаций российских соотечественников.
Глава российской дипмиссии отметил, что ветераны являются "живым примером невероятной стойкости, мужества и самозабвенного патриотизма", а их воспоминания "опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей".
"Живые воспоминания наших ветеранов, столкнувшихся лицом к лицу с чудовищными зверствами нацистов и их приспешников, опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий, которые привели к крупнейшим трагедиям не только прошлого, но и нынешнего века. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий", - добавил Озеров.
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В Приднестровье стартует акция "80 добрых дел" к 80-летию Победы
1 марта, 13:15
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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