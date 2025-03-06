Посол России в Молдавии вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
Посол России в Молдавии вручил ветеранам ВОВ юбилейные медали к 80-летию Победы
Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров вручил проживающим в республике ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам гетто юбилейные медали в честь 80-летия Победы, сообщает в четверг пресс-службе дипмиссии.
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Глава российской дипмиссии отметил, что ветераны являются "живым примером невероятной стойкости, мужества и самозабвенного патриотизма", а их воспоминания "опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей".
"Живые воспоминания наших ветеранов, столкнувшихся лицом к лицу с чудовищными зверствами нацистов и их приспешников, опровергают любые попытки поставить на одну ступень героев-освободителей и разрушителей-палачей. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий, которые привели к крупнейшим трагедиям не только прошлого, но и нынешнего века. Сохранение исторической истины является надёжной "вакциной" от возрождения человеконенавистнических идеологий", - добавил Озеров.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
После прихода к власти партии "Действие и солидарность" ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинёв и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почётными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.