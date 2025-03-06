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Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область

Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область - РИА Новости, 06.03.2025

Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область

Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:20:00+03:00

2025-03-06T13:20:00+03:00

2025-03-06T13:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин. "Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется… Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы", или как там зовутся такие. Перевозили нас, человек 20 наверное, а то и больше", - сообщили РИА Новости пленный. Владимир Ялин служил в 17-й танковой армии ВСУ в качестве стрелка, мобилизован был в конце октября 2024 года, в плен был взят в Курской области в феврале 2025 года. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html

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Военнопленный: "В Курскую область нас завозили группами на американских бронеавтомобилях" Военнослужащих 17 танковой армии завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин. 2025-03-06T13:20 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, безопасность