Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 06.03.2025 (обновлено: 13:28 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/plennyy-2003388039.html
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область - РИА Новости, 06.03.2025
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область
Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:20:00+03:00
2025-03-06T13:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003389836_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5cb8ddbbd3f83eafc4efcd1e7388d9fe.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин. "Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется… Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы", или как там зовутся такие. Перевозили нас, человек 20 наверное, а то и больше", - сообщили РИА Новости пленный. Владимир Ялин служил в 17-й танковой армии ВСУ в качестве стрелка, мобилизован был в конце октября 2024 года, в плен был взят в Курской области в феврале 2025 года. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военнопленный: "В Курскую область нас завозили группами на американских бронеавтомобилях"
Военнослужащих 17 танковой армии завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин.
2025-03-06T13:20
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003389836_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_2d351f155ded496f4c753e68be6f355b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область

Украинский пленный Ялин: ВСУ входили в Курскую область группами на бронеавто США

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин.
"Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется… Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы", или как там зовутся такие. Перевозили нас, человек 20 наверное, а то и больше", - сообщили РИА Новости пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Владимир Ялин служил в 17-й танковой армии ВСУ в качестве стрелка, мобилизован был в конце октября 2024 года, в плен был взят в Курской области в феврале 2025 года.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
5 марта, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала