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Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область - РИА Новости, 06.03.2025
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область
Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:20:00+03:00
2025-03-06T13:20:00+03:00
2025-03-06T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащих 17-й танковой армии (17-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ) завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин. "Вывезли в какое-то село, я не знаю, как оно даже называется… Выгрузили там, и потом на эти американские машины, как они, "Хамерсы", или как там зовутся такие. Перевозили нас, человек 20 наверное, а то и больше", - сообщили РИА Новости пленный. Владимир Ялин служил в 17-й танковой армии ВСУ в качестве стрелка, мобилизован был в конце октября 2024 года, в плен был взят в Курской области в феврале 2025 года. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html
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Военнопленный: "В Курскую область нас завозили группами на американских бронеавтомобилях"
Военнослужащих 17 танковой армии завозили в Курскую область группами численностью около 20 человек на американских бронеавтомобилях, предположительно модели HMMWV (Humvee), сообщил РИА Новости украинский военнопленный Владимир Ялин.
2025-03-06T13:20
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курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Украинский пленный раскрыл подробности вторжения в Курскую область
Украинский пленный Ялин: ВСУ входили в Курскую область группами на бронеавто США