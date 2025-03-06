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СМИ: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 06.03.2025
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01:59 06.03.2025 (обновлено: 02:19 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/plan-2003319305.html
СМИ: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни
СМИ: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни
Франция и Великобритания надеются "в ближайшие дни" завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который они собираются... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:59:00+03:00
2025-03-06T02:19:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания надеются "в ближайшие дни" завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который они собираются представить США, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта. "Франция и Британия стремятся завершить вместе с Украиной, вероятно "в ближайшие дни", разработку мирного плана, чтобы представить его Соединенным Штатам", - говорится в сообщении агентства. По словам собеседника агентства, Франция и Британия надеются на более здоровый диалог между Вашингтоном и Киевом. Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.
https://ria.ru/20250305/podkhod-2003299248.html
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154667.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский
СМИ: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни

Reuters: Франция и Британия хотят подготовить план по Украине в ближайшие дни

© AP Photo / Justin TallisЭммануэль Макрон и Кир Стармер
Эммануэль Макрон и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Justin Tallis
Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Франция и Великобритания надеются "в ближайшие дни" завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, который они собираются представить США, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.
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"Франция и Британия стремятся завершить вместе с Украиной, вероятно "в ближайшие дни", разработку мирного плана, чтобы представить его Соединенным Штатам", - говорится в сообщении агентства.
По словам собеседника агентства, Франция и Британия надеются на более здоровый диалог между Вашингтоном и Киевом.
Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.
Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.
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В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронКир СтармерВладимир Зеленский
 
 
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