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Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин

Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин - РИА Новости, 06.03.2025

Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин

Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:30:00+03:00

2025-03-06T19:30:00+03:00

2025-03-06T19:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот письма, о которых вы сказали, дети отправляют миллионами. И это имеет огромное значение", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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общество, москва, владимир путин, сергей собянин