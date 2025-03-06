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Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/pisma-2003489469.html
Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин
Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин - РИА Новости, 06.03.2025
Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин
Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:30:00+03:00
2025-03-06T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот письма, о которых вы сказали, дети отправляют миллионами. И это имеет огромное значение", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин

Путин: дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот письма, о которых вы сказали, дети отправляют миллионами. И это имеет огромное значение", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
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