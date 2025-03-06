Дети отправляют миллионы писем бойцам на фронт, рассказал Путин
Путин: дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дети отправляют миллионы писем поддержки бойцам на фронт, это имеет огромное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот письма, о которых вы сказали, дети отправляют миллионами. И это имеет огромное значение", - сказал Путин в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Путин в четверг приехал в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. Во время посещения центра его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Президент в преддверии 8 марта за чаем пообщался с женщинами - участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда "Защитники Отечества".
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17 октября 2024, 18:45