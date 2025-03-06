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В Кремле выразили сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа - РИА Новости, 06.03.2025
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20:39 06.03.2025 (обновлено: 20:40 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov-2003499253.html
В Кремле выразили сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа
В Кремле выразили сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле выразили сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа
Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:39:00+03:00
2025-03-06T20:40:00+03:00
в мире
россия
франция
варшава
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Можно только выразить сожаление, что вот из Варшавы, из Парижа, такие конфронтационные, я бы сказал, милитаристские заявления звучат", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
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в мире, россия, франция, варшава, дмитрий песков, дональд туск, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Варшава, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Евросоюз
В Кремле выразили сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа

Песков выразил сожаление из-за милитаристских заявлений Варшавы и Парижа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Можно только выразить сожаление, что вот из Варшавы, из Парижа, такие конфронтационные, я бы сказал, милитаристские заявления звучат", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. В четверг польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
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