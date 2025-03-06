https://ria.ru/20250306/peskov-2003495928.html

В Кремле объяснили, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений

В Кремле объяснили, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле объяснили, почему Европе не выиграть у России в гонке вооружений

Европейским странам не выиграть у России в гонке вооружений, так как Москва не намерена принимать в ней участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:13:00+03:00

2025-03-06T20:13:00+03:00

2025-03-06T20:26:00+03:00

европа

россия

дмитрий песков

дональд туск

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европейским странам не выиграть у России в гонке вооружений, так как Москва не намерена принимать в ней участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее."Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть", - отреагировал Песков на высказывание Туска о новой гонке вооружений. Комментарий официального представителя Кремля размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Песков также напомнил высказывания президента России Владимира Путина о возможности новой гонки вооружений, когда российский лидер исключил, что Москва будет втягиваться в подобные действия, уточнив, что она предпримет асимметричные шаги, чтобы обеспечить безопасность страны без "погружения в пучину безмерных расходов".

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европа, россия, дмитрий песков, дональд туск, в мире