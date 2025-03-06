https://ria.ru/20250306/peskov-2003495701.html

Путин придумает, как избежать втягивания в гонку вооружений, заявил Песков

Путин придумает, как избежать втягивания в гонку вооружений, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2025

Путин придумает, как избежать втягивания в гонку вооружений, заявил Песков

Владимир Путин придумает, как избежать втягивания России в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:12:00+03:00

2025-03-06T20:12:00+03:00

2025-03-06T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Владимир Путин придумает, как избежать втягивания России в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Конечно, президент придумает, как этого избежать", — сообщил он корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта и выиграть ее.Песков также напомнил высказывания Путина о возможности новой гонки вооружений, когда российский лидер исключил, что Москва будет втягиваться в подобные действия, уточнив, что она предпримет асимметричные шаги, чтобы обеспечить безопасность страны без погружения в пучину безмерных расходов."Можно только выразить сожаление, что вот из Варшавы, из Парижа такие конфронтационные, я бы сказал, милитаристские заявления звучат", — подчеркнул пресс-секретарь.Накануне вечером французский лидер заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003228690.html

https://ria.ru/20250306/peskov-2003494617.html

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