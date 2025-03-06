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Европа еще не перестроилась на новый лад России и США, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2025
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20:04 06.03.2025 (обновлено: 20:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov-2003494617.html
Европа еще не перестроилась на новый лад России и США, заявил Песков
Европа еще не перестроилась на новый лад России и США, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2025
Европа еще не перестроилась на новый лад России и США, заявил Песков
Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас возникает между Москвой и Вашингтоном, об этом говорят конфронтационные и милитаристские заявления,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:04:00+03:00
2025-03-06T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас возникает между Москвой и Вашингтоном, об этом говорят конфронтационные и милитаристские заявления, звучащие из Варшавы и Парижа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это говорит о том, что Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. Это не значит, что соглашаться во всем, но по крайней мере вести диалог, чтоб пытаться договориться", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, говоря о "конфронтационных" и "милитаристских" заявлениях, которые звучат из Варшавы и Парижа.
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в мире, европа, россия, москва, дмитрий песков, сша
В мире, Европа, Россия, Москва, Дмитрий Песков, США
Европа еще не перестроилась на новый лад России и США, заявил Песков

Песков: Европа еще не перестроилась на новый лад Москвы и Вашингтона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас возникает между Москвой и Вашингтоном, об этом говорят конфронтационные и милитаристские заявления, звучащие из Варшавы и Парижа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это говорит о том, что Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном. Это не значит, что соглашаться во всем, но по крайней мере вести диалог, чтоб пытаться договориться", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, говоря о "конфронтационных" и "милитаристских" заявлениях, которые звучат из Варшавы и Парижа.
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