https://ria.ru/20250306/peskov-2003386181.html

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 06.03.2025

Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил международный телефонный разговор в графике главы государства Владимира Путина в четверг. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил международный телефонный разговор в графике главы государства Владимира Путина в четверг. "Вечером международный телефонный разговор может быть у президента. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам. Он также рассказал, что глава государства в четверг встретится с женщинами, которые являются подопечными Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". "Это будут беседы со свободной повесткой дня, как это обычно бывает", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250306/peskov-2003380775.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде