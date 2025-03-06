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Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 06.03.2025
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13:14 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/peskov-2003386181.html
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг - РИА Новости, 06.03.2025
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил международный телефонный разговор в графике главы государства Владимира Путина в четверг. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:14:00+03:00
2025-03-06T13:14:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил международный телефонный разговор в графике главы государства Владимира Путина в четверг. "Вечером международный телефонный разговор может быть у президента. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам. Он также рассказал, что глава государства в четверг встретится с женщинами, которые являются подопечными Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". "Это будут беседы со свободной повесткой дня, как это обычно бывает", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250306/peskov-2003380775.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин может провести международный телефонный разговор в четверг

Песков не исключил международный телефонный разговор в графике Путина в четверг

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил международный телефонный разговор в графике главы государства Владимира Путина в четверг.
"Вечером международный телефонный разговор может быть у президента. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Он также рассказал, что глава государства в четверг встретится с женщинами, которые являются подопечными Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".
"Это будут беседы со свободной повесткой дня, как это обычно бывает", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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