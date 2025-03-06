https://ria.ru/20250306/peskov-2003383389.html
Песков раскритиковал планы Запада разместить войска на Украине
Песков раскритиковал планы Запада разместить войска на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Песков раскритиковал планы Запада разместить войска на Украине
Реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины очевидна для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:06:00+03:00
2025-03-06T13:06:00+03:00
2025-03-06T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Реакция России на возможное размещение французского контингента на территории Украины очевидна для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. "Смотрите, вот что, что сейчас де-факто мы имеем. Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационное по отношению к России, и мы читаем там слова президента Франции о том, что он имеет ввиду разместить контингент на Украине после прекращения огня, это им сказано. То есть фактически, фактически речь идёт о таком конфронтационном размещении некого эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Вот можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него, потому что ответ абсолютно очевиден", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать практические шаги после заявлений Макрона и видит ли РФ угрозу для себя в действиях европейского руководства.
https://ria.ru/20250306/rogov-2003376274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз
Песков раскритиковал планы Запада разместить войска на Украине
Песков: реакция РФ на размещение французских войск на Украине будет очевидной