https://ria.ru/20250306/peskov-2003383178.html
Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией
Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией - РИА Новости, 06.03.2025
Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии России и Абхазии, отметил, что никто не будет обижен, будет совместная конструктивная... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:05:00+03:00
2025-03-06T13:05:00+03:00
2025-03-06T13:17:00+03:00
политика
россия
абхазия
дмитрий песков
владимир путин
бадра гунба
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии России и Абхазии, отметил, что никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа на основе взаимного уважения. В среду вечером в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа", - сказал Песков журналистам на вопрос, поднималась ли на прошедшей встрече тема инвестсоглашения или его пересмотра.
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абхазия, дмитрий песков, владимир путин, бадра гунба
Политика, Россия, Абхазия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Бадра Гунба
Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией
Песков, говоря о сотрудничестве с Абхазией, заявил, что никто не будет обижен