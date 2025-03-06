https://ria.ru/20250306/peskov-2003383178.html

Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией

Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией - РИА Новости, 06.03.2025

Песков рассказал о перспективах сотрудничества с Абхазией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии России и Абхазии, отметил, что никто не будет обижен, будет совместная конструктивная... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:05:00+03:00

2025-03-06T13:05:00+03:00

2025-03-06T13:17:00+03:00

политика

россия

абхазия

дмитрий песков

владимир путин

бадра гунба

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии России и Абхазии, отметил, что никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа на основе взаимного уважения. В среду вечером в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "Никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа", - сказал Песков журналистам на вопрос, поднималась ли на прошедшей встрече тема инвестсоглашения или его пересмотра.

https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003283411.html

россия

абхазия

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Варвара Скокшина

политика, россия, абхазия, дмитрий песков, владимир путин, бадра гунба