https://ria.ru/20250306/peskov-2003382824.html

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 06.03.2025

В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в словах президента Франции Эммануэля Макрона появилась ядерная риторика и претензии на ядерное... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:04:00+03:00

2025-03-06T13:04:00+03:00

2025-03-06T13:44:00+03:00

в мире

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в словах президента Франции Эммануэля Макрона появилась ядерная риторика и претензии на ядерное лидерство.Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО."Это уже такая ядерная риторика, такая претензия на ядерное лидерство в Европе, то есть это очень и очень конфронтационно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250306/makron-2003388359.html

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в мире, эммануэль макрон, дмитрий песков