https://ria.ru/20250306/peskov-2003381792.html

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:01:00+03:00

2025-03-06T13:01:00+03:00

2025-03-06T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что накануне у Путина состоялась обстоятельная беседа с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "(Абхазии - ред.) нужна оперативная помощь России по организации продолжения энергоперетоков. Связано это с тем, что в горах холодная погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации... Конечно в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003281454.html

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россия, абхазия, дмитрий песков, бадра гунба, в мире