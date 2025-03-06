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Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:01:00+03:00
2025-03-06T13:01:00+03:00
2025-03-06T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что накануне у Путина состоялась обстоятельная беседа с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. "(Абхазии - ред.) нужна оперативная помощь России по организации продолжения энергоперетоков. Связано это с тем, что в горах холодная погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС не получает достаточного количества воды, нет своей генерации... Конечно в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне. Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250305/abkhaziya-2003281454.html
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россия, абхазия, дмитрий песков, бадра гунба, в мире
Россия, Абхазия, Дмитрий Песков, Бадра Гунба, В мире
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, заявили в Кремле
Песков: экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено