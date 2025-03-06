https://ria.ru/20250306/peskov-2003381660.html

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025

Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:01:00+03:00

2025-03-06T13:01:00+03:00

2025-03-06T13:18:00+03:00

абхазия

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопрос паспортизации (граждан Абхазии - ред.), конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html

абхазия

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Варвара Скокшина

абхазия, россия, дмитрий песков, в мире