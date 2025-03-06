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Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025
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13:01 06.03.2025 (обновлено: 13:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov-2003381660.html
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:01:00+03:00
2025-03-06T13:18:00+03:00
абхазия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопрос паспортизации (граждан Абхазии - ред.), конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
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абхазия, россия, дмитрий песков, в мире
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии

Песков: Россия ускорит и упростит выдачу паспортов для граждан Абхазии

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопрос паспортизации (граждан Абхазии - ред.), конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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