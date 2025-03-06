https://ria.ru/20250306/peskov-2003381660.html
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии - РИА Новости, 06.03.2025
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:01:00+03:00
2025-03-06T13:01:00+03:00
2025-03-06T13:18:00+03:00
абхазия
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bf39f4423917c07558f6646c64fdf4.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Процесс получения российских паспортов для граждан Абхазии будет ускорен и максимально облегчен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопрос паспортизации (граждан Абхазии - ред.), конечно, очень важен. Этот процесс будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет облегчен, максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250305/putin-2003286798.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b479f0a8406679984953f68e04e121b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, дмитрий песков, в мире
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия упростит процесс получения паспортов для граждан Абхазии
Песков: Россия ускорит и упростит выдачу паспортов для граждан Абхазии