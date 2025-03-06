https://ria.ru/20250306/peskov--2003382046.html

Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине

Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине

Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод о том, что Франция думает о продолжении войны на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:02:00+03:00

2025-03-06T13:02:00+03:00

2025-03-06T13:07:00+03:00

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод о том, что Франция думает о продолжении войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться"."Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.

https://ria.ru/20250306/peskov-2003382824.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, россия, дмитрий песков