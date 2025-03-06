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Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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13:02 06.03.2025 (обновлено: 13:07 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peskov--2003382046.html
Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине
Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине
Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод о том, что Франция думает о продолжении войны на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:02:00+03:00
2025-03-06T13:07:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод о том, что Франция думает о продолжении войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться"."Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, россия, дмитрий песков
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине

Песков: слова Макрона говорят о том, что Франция хочет войны на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод о том, что Франция думает о продолжении войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
"Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков журналистам, комментируя выступление Макрона.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Кремле прокомментировали заявление Макрона о ядерном оружии
Вчера, 13:04
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронРоссияДмитрий Песков
 
 
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