СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского
Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет европейское Politico.
"Четыре высокопоставленные персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. <...> Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*", — сообщило издание со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя как людей, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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