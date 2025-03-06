https://ria.ru/20250306/peregovory-2003332311.html

СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:40:00+03:00

2025-03-06T06:40:00+03:00

2025-03-06T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет европейское Politico."Четыре высокопоставленные персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. <...> Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*", — сообщило издание со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя как людей, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003111199.html

https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

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