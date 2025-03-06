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СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2025
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06:40 06.03.2025 (обновлено: 08:49 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/peregovory-2003332311.html
СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского
СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского
Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:40:00+03:00
2025-03-06T08:49:00+03:00
в мире
politico
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
юлия тимошенко
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет европейское Politico."Четыре высокопоставленные персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. &lt;...&gt; Союзники Трампа встречались с &lt;...&gt; Юлией Тимошенко &lt;...&gt;, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*", — сообщило издание со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя как людей, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111199.html
https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002923648.html
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украина
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сша
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в мире, politico, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, юлия тимошенко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), европейская солидарность
В мире, Politico, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юлия Тимошенко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Европейская солидарность
СМИ: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет европейское Politico.
"Четыре высокопоставленные персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве. <...> Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*", — сообщило издание со ссылкой на трех депутатов Верховной рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения конфликта на Украине
5 марта, 06:58
Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя как людей, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Маск призвал Зеленского покинуть Украину
4 марта, 11:30
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
5 марта, 08:17
 
В миреPoliticoУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЮлия ТимошенкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Европейская солидарность
 
 
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