https://ria.ru/20250306/pensiya-2003447403.html

Пенсия после 80 лет: какие выплаты и льготы положены и как их получить

Пенсия после 80 лет в 2025 году: какие доплаты и надбавки положены, как получить

Пенсия после 80 лет: какие выплаты и льготы положены и как их получить

Россияне, которые достигли почтенного возраста 80 лет, получают повышенную пенсию и имеют право на ряд дополнительных льгот и надбавок. Какая прибавка к пенсии... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:51:00+03:00

2025-03-06T17:51:00+03:00

2025-03-06T17:51:00+03:00

россия

пенсии

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Россияне, которые достигли почтенного возраста 80 лет, получают повышенную пенсию и имеют право на ряд дополнительных льгот и надбавок. Какая прибавка к пенсии положена гражданам России после 80 лет в 2025 году, виды доплат этой категории пенсионеров, сколько можно получить за иждивенцев и проживание на Крайнем севере, - в материале РИА НовостиПенсия после 80 летПосле достижения 80-летнего возраста пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, имеют право на повышенную выплату.По словам Анатолия Баранова, члена Центрального Совета Независимого профсоюза "Новый Труд", страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной выплаты и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию. Размер фиксированной части зависит от возраста, места проживания, наличия инвалидности и иждивенцев. Например, для жителей районов Крайнего Севера фиксированная выплата выше, чем для проживающих в европейской части страны.- Кроме повышения пенсии, россияне после 80 лет получают дополнительные льготы, такие как автоматическая доплата за уход в размере 1314 рублей, освобождение от оплаты капитального ремонта и региональные льготы (например, бесплатный транспорт в Москве и участие в кружках долголетия). Повышенная выплата начисляется автоматически в следующем месяце после достижения 80-летия, если этого не произошло, необходимо обратиться в Социальный фонд России.Пример расчета повышенной пенсии в 2025 году показывает, что базовая фиксированная выплата составляет 8907,70 рублей, после 80 лет она увеличивается вдвое до 17815,40 рублей. К этой сумме добавляется индивидуальная страховая часть, - рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Кому положенаВсе пенсионеры, достигшие 80 лет и получающие страховую пенсию по старости, могут рассчитывать на повышение выплаты.“Однако стоит отметить, что основное отличие между страховой и социальной пенсиями заключается в следующем: страховую пенсию получают работающие пенсионеры с накопленным трудовым стажем, она формируется на основе пенсионных баллов, и после 80 лет фиксированная часть удваивается. В то же время социальная пенсия назначается тем, кто не имеет права на страховую пенсию, - инвалидам и нуждающимся, но после 80 лет не увеличивается”, - объясняет Оксана Васильева.Анатолий Баранов уточняет, что, собственно, “возрастные” надбавки на этом заканчиваются. Однако люди старше 80 лет могут претендовать не только на повышенную пенсию, но и на другие льготы и доплаты. При этом часть из них формируется на региональном уровне.Виды доплатПосле достижения 80 лет пенсионеры могут рассчитывать на ряд доплат, включая основную, региональные и социальные льготы, а также дополнительные выплаты. Основная доплата предполагает удвоение фиксированной части страховой пенсии и начисляется автоматически без необходимости подачи заявлений. Региональные льготы включают компенсацию расходов на капитальный ремонт, бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на коммунальные услуги. Социальные льготы предоставляют право на бесплатные лекарства по рецептам, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения. Дополнительные выплаты - компенсация за набор социальных услуг, доплата по уходу в размере 1314 рублей, а также региональные надбавки.“Важно отметить, что некоторые граждане не имеют права на доплаты, например, получатели социальной пенсии и инвалиды I группы, для которых выплата удваивается независимо от возраста. Для получения определенных льгот, например, бесплатного протезирования, пенсионеры должны принадлежать к специальным категориям, таким как военные пенсионеры, Ветераны труда или Герои труда. Все выплаты индексируются государством ежегодно”, - отмечает Оксана Васильева.За иждивенцевПо словам блогера-эксперта AJDAHA.61, эта мера предусматривает увеличение размера пенсии для пожилых людей, имеющих иждивенцев: детей, супругов или других близких родственников, находящихся на их содержании. Цель - поддержать социально уязвимые семьи, где пенсионер является основным кормильцем.- Дополнительные выплаты за иждивенцев доступны пенсионерам, которые получают страховую пенсию. Они предоставляются в случае, если на полном содержании пенсионера находятся нетрудоспособные близкие родственники. За каждого иждивенца предусмотрена надбавка в размере одной трети от фиксированной части страховой пенсии. Однако выплаты могут осуществляться не более чем за троих иждивенцев, что подразумевает, что максимальная сумма дополнительных начислений не превысит 100% от базовой части пенсии. Следует отметить, что оба супруга, являющихся опекунами, могут одновременно получать эту надбавку, - говорит Оксана Васильева.По уходу за престарелымиС 1 января 2025 года в системе надбавок по уходу за пожилыми людьми произошли значительные изменения. Сумма доплаты составляет 1314 рублей, она автоматически включена в состав пенсии. Получение будет осуществляться без необходимости подачи заявления или подтверждения факта ухода, а также без указания данных ухаживающего лица. Сумма добавляется к фиксированной выплате и может быть начислена как к страховой пенсии, так и к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если человек получает две пенсии, надбавка будет назначена только к одной из них.- Стоит отметить, что надбавка будет ежегодно индексироваться, для её получения не требуется, чтобы пенсионер был неработающим. Выплата будет осуществляться совместно с пенсией. В особых случаях для родителей и опекунов, ухаживающих за инвалидами с детства I группы, предусмотрен повышенный размер - 10 000 рублей, а тем, кто не является родителями (опекунами) - 1200 рублей. Надбавка служит дополнительной социальной поддержкой для пожилых людей старше 80 лет и инвалидов I группы, - рассказывает эксперт.За проживание и работу в тяжелых климатических условияхОксана Васильева объясняет, что надбавки к пенсии для людей старше 80 лет, проживающих и работающих в тяжёлых климатических условиях, зависят от нескольких факторов. В случае проживания в районах Крайнего Севера фиксированная часть пенсии увеличивается на районный коэффициент и удваивается после достижения 80-летнего возраста. Например, в Барнауле, где коэффициент составляет 1,4, фиксированная часть составит 24 439,43 рубля.При работе в районах Крайнего Севера необходимо наличие стажа минимум 15 лет и общего стажа 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин. Надбавка к фиксированной части пенсии в этом случае составляет 50% и также удваивается после 80 лет. В случае наличия иждивенцев выплаты составляют: 30 550,56 руб. для одного иждивенца, 34 914,93 руб. для двух и 39 279,30 руб. при наличии троих.Для работы в местностях, приравненных к Крайнему Северу, требуется стаж минимум 20 лет и такой же общий стаж, как для работы на Севере. Здесь надбавка составляет 30% от фиксированной части пенсии и удваивается после 80 лет. Выплаты с иждивенцами в этом случае составляют: 26 477,15 руб. для одного иждивенца, 30 259,6 руб. для двух и 34 042,05 руб. для трех иждивенцев.Важно помнить, что при переезде в другой регион надбавки могут сохраниться, а если пенсионер имеет право на обе доплаты, выплачивается только одна на выбор. При постоянном проживании на Севере они начисляются автоматически, в то время как при временной регистрации необходимо подать заявление в СФР и ежегодно подтверждать проживание в регионе.Для оформления требуется иметь соответствующую регистрацию, необходимый стаж работы, обратиться в СФР или МФЦ (при временной регистрации) и предоставить подтверждающие документы.Как оформить надбавкиАвтоматическая надбавка, которая включает удвоение фиксированной части пенсии, начисляется в следующем месяце после дня рождения и не требует дополнительных заявлений. В случае неперечисления необходимо обратиться в Социальный фонд.Доплата за уход за престарелыми требует подачи заявления в СФР с приложением паспорта заявителя, согласия пенсионера на уход, остальные документы ведомство запросит самостоятельно.Региональные льготы, например, такие как компенсация капитального ремонта, оформляются через МФЦ, куда необходимо подать заявление, паспорт, документ о праве собственности и квитанции об оплате. Бесплатный проезд оформляется через соцзащиту.Социальные льготы предоставляют возможность получения бесплатных лекарств по рецепту врача и санаторно-курортного лечения при наличии паспорта и пенсионного удостоверения.Для особых категорий граждан, таких как военные пенсионеры и Герои труда, требуются дополнительные документы: военный билет или удостоверение и паспорт.Важно отметить, что все документы должны быть поданы лично или через доверенное лицо. Срок рассмотрения заявлений составляет до 30 дней. Льготы оформляются один раз, но требуют подтверждения через определенное время, а при смене места жительства необходимо перерегистрировать их. В случае отказа в назначении льгот выдается письменный ответ с указанием причины, который можно обжаловать в вышестоящих органах или суде.Дополнительные льготы пенсионерам после 80 летЭксперт объясняет, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, обладают правом на ряд дополнительных льгот, которые можно разделить на несколько категорий:● Пенсионные льготы: автоматическое удвоение фиксированной части страховой пенсии, компенсационную выплату по уходу в размере 1314 рублей и освобождение от платы за капитальный ремонт.● Медицинские льготы предоставляют возможность получения бесплатных лекарств по рецептам, бесплатного санаторно-курортного лечения, бесплатного проезда к месту лечения, приоритета при получении медицинской помощи и бесплатной диспансеризации.● Транспортные льготы: пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве, пригородном транспорте и компенсацию транспортных расходов, связанных с лечением.● Жилищные льготы касаются сниженных тарифов на коммунальные услуги, скидок на оплату капитального ремонта и льгот на газификацию жилья.● Из социальных льгот можно отметить бесплатные путёвки в санатории, льготное питание, помощь в получении протезов и льготы на ритуальные услуги.В Москве имеются и региональные меры поддержки, такие как бесплатные кружки долголетия, социальная помощь на дому, льготные проездные билеты и компенсация за телефон.Мнение эксперта- Введение надбавок к пенсии после 80 лет можно рассматривать как всестороннюю систему социальной поддержки пожилых граждан, обладающую как положительными аспектами, так и ограничениями, - считает Оксана Васильева.По мнению эксперта, к положительным сторонам относятся автоматическое назначение надбавок без необходимости сбора документов, комплексный подход к поддержке через медицину, транспорт и социальное обслуживание, а также учет особых условий проживания, таких как районы Крайнего Севера.Однако система имеет и некоторые ограничения: различия в размере выплат в зависимости от типа пенсии, отсутствие надбавки для получателей социальной пенсии, необходимость подтверждения права на некоторые льготы и зависимость от региона проживания. Практические выводы показывают, что система учитывает различные жизненные ситуации пенсионеров, предоставляет поддержку как им самим, так и ухаживающим за ними. Также созданы стимулы для работы в сложных климатических условиях и обеспечена базовая помощь более уязвимым категориям.- В рамках рекомендаций следует регулярно проверять право на дополнительные льготы, своевременно информировать СФР о изменениях в жизненных обстоятельствах, использовать доступные социальные программы и при необходимости обращаться за дополнительной поддержкой. В целом, система надбавок представляет собой продуманный механизм социальной защиты пожилых граждан, однако требует дальнейшего совершенствования для обеспечения более равномерной помощи всем категориям пенсионеров, - говорит Оксана Васильева.

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https://ria.ru/20250303/predpensioner-2002833818.html

https://ria.ru/20250302/pensiya-2002584691.html

https://ria.ru/20250228/putin-2002353990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, пенсии