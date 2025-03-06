https://ria.ru/20250306/pauza-2003394760.html

Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины

Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины - РИА Новости, 06.03.2025

Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины

Пауза в предоставлении разведданных Украине со стороны США может привести к катастрофическим последствиям на поле боя для Киева, считает бывший директор ЦРУ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:50:00+03:00

2025-03-06T13:50:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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джон бреннан

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пауза в предоставлении разведданных Украине со стороны США может привести к катастрофическим последствиям на поле боя для Киева, считает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Газета Financial Times 5 марта сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об предоставлении разведданных Украине. "(Джон Бреннан - ред.) сообщил... что такая мера может привести "к катастрофическим последствиям на фоне боя", если продлится", - сообщает Times со ссылкой на заявление бывшего главы ЦРУ, сделанное им в эфире относящейся к изданию радиостанции.

https://ria.ru/20250306/lavrov-2003393306.html

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в мире, сша, украина, киев, джон бреннан, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша