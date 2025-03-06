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Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины
Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины - РИА Новости, 06.03.2025
Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины
Пауза в предоставлении разведданных Украине со стороны США может привести к катастрофическим последствиям на поле боя для Киева, считает бывший директор ЦРУ... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:50:00+03:00
2025-03-06T13:50:00+03:00
2025-03-06T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пауза в предоставлении разведданных Украине со стороны США может привести к катастрофическим последствиям на поле боя для Киева, считает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Газета Financial Times 5 марта сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об предоставлении разведданных Украине. "(Джон Бреннан - ред.) сообщил... что такая мера может привести "к катастрофическим последствиям на фоне боя", если продлится", - сообщает Times со ссылкой на заявление бывшего главы ЦРУ, сделанное им в эфире относящейся к изданию радиостанции.
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003393306.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джон Бреннан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
Экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины
Times: экс-директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи США катастрофой для Украины