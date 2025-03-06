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Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим - РИА Новости, 06.03.2025
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23:07 06.03.2025 (обновлено: 23:23 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/papa-2003510621.html
Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим
Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим - РИА Новости, 06.03.2025
Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим
Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:07:00+03:00
2025-03-06T23:23:00+03:00
папа римский
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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ВАТИКАН, 6 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы.Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна, который в четверг проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию молебна за здоровье понтифика ведет портал Святого престола Vatican News."Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо", - сказал понтифик, чей голос был слабым, а речь затруднена.В четверг служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным третий день подряд. В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Во вторник и среду понтифик продолжил получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляли на ночь.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.Молебны на главной площади Ватикана проходят с 24 февраля, их возглавляют самые видные церковные иерархи.
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
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папа римский, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Папа Римский, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим

Папа римский впервые за время госпитализации обратился в аудиозаписи к верующим

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 6 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы.
Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна, который в четверг проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию молебна за здоровье понтифика ведет портал Святого престола Vatican News.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
"Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо", - сказал понтифик, чей голос был слабым, а речь затруднена.
В четверг служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным третий день подряд. В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Во вторник и среду понтифик продолжил получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляли на ночь.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Молебны на главной площади Ватикана проходят с 24 февраля, их возглавляют самые видные церковные иерархи.
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
25 февраля, 10:31
 
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