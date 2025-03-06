https://ria.ru/20250306/papa-2003510621.html

Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим

Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим - РИА Новости, 06.03.2025

Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим

Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:07:00+03:00

2025-03-06T23:07:00+03:00

2025-03-06T23:23:00+03:00

папа римский

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ВАТИКАН, 6 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы.Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна, который в четверг проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию молебна за здоровье понтифика ведет портал Святого престола Vatican News."Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо", - сказал понтифик, чей голос был слабым, а речь затруднена.В четверг служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным третий день подряд. В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Во вторник и среду понтифик продолжил получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляли на ночь.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.Молебны на главной площади Ватикана проходят с 24 февраля, их возглавляют самые видные церковные иерархи.

https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html

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папа римский, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), в мире