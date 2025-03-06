Папа римский впервые за время госпитализации обратился к верующим
Папа римский впервые за время госпитализации обратился в аудиозаписи к верующим
Папа римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 6 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи, поблагодарив за молитвы.
Короткое выступление понтифика на испанском прозвучало в начале молебна, который в четверг проходит на площади Святого Петра в Ватикане. Трансляцию молебна за здоровье понтифика ведет портал Святого престола Vatican News.
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
"Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо", - сказал понтифик, чей голос был слабым, а речь затруднена.
В четверг служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы Франциска, на протяжении трех недель находящегося в больнице с пневмонией, остается стабильным третий день подряд. В понедельник Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности, потребовавших возобновления неинвазивной искусственной вентиляции легких, то есть применения маски для дыхания. Во вторник и среду понтифик продолжил получать кислород через носовые трубки, а маску ему оставляли на ночь.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Молебны на главной площади Ватикана проходят с 24 февраля, их возглавляют самые видные церковные иерархи.
В Ватикане прошел молебен за здоровье папы Франциска
25 февраля, 10:31