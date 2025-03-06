https://ria.ru/20250306/otdykh-2003322993.html

В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян

В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян - РИА Новости, 06.03.2025

В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян

Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:35:00+03:00

2025-03-06T03:35:00+03:00

2025-03-06T03:35:00+03:00

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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, индекс потребительских цен в месячном исчислении составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), рост индекса потребительских цен в феврале составил 3,37% в месячном исчислении, в годовом - 79,51%. "После июня мы увидим годовой уровень инфляции ниже 30%. После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей", - сказал Эрчин, отвечая на вопрос о том, когда Турция станет недорогой для отдыха российских туристов. Проблемы в Испании, Греции и Египте могут вывести Турцию на первое место для туристов в предстоящий летний сезон, о чем свидетельствует увеличение числа заявок на ранее бронирование на курортах страны, в том числе, россиянами, сообщала ранее проправительственная газета Türkiye. Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в Турции из ФРГ, сообщил в среду министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, сообщило ранее турецкое министерство культуры и туризма. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. На втором месте Германия, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан.

https://ria.ru/20241007/turtsiya-1976678384.html

https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

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