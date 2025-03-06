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В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян - РИА Новости, 06.03.2025
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Туризм
 
03:35 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/otdykh-2003322993.html
В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян
В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян - РИА Новости, 06.03.2025
В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян
Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:35:00+03:00
2025-03-06T03:35:00+03:00
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, индекс потребительских цен в месячном исчислении составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), рост индекса потребительских цен в феврале составил 3,37% в месячном исчислении, в годовом - 79,51%. "После июня мы увидим годовой уровень инфляции ниже 30%. После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей", - сказал Эрчин, отвечая на вопрос о том, когда Турция станет недорогой для отдыха российских туристов. Проблемы в Испании, Греции и Египте могут вывести Турцию на первое место для туристов в предстоящий летний сезон, о чем свидетельствует увеличение числа заявок на ранее бронирование на курортах страны, в том числе, россиянами, сообщала ранее проправительственная газета Türkiye. Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в Турции из ФРГ, сообщил в среду министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, сообщило ранее турецкое министерство культуры и туризма. РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. На втором месте Германия, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан.
https://ria.ru/20241007/turtsiya-1976678384.html
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новости - туризм, турция, германия, иран
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Германия, Иран
В Турции заявили, что цены на отдых могут стать благоприятными для россиян

Экономист Эрчин: цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для россиян

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из отелей в Анталье, Турция
Пляж одного из отелей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из отелей в Анталье, Турция . Архивное фото
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Цены на отдых в Турции могут стать благоприятными для российских туристов к летнему сезону из-за продолжающегося процесса дезинфляции, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Как сообщал в понедельник Институт статистики страны (TÜİK), годовая инфляция в Турции по итогам февраля замедлилась до 39,05% с 42,12% в январе, индекс потребительских цен в месячном исчислении составил 2,27%. При этом по подсчетам группы независимых экономистов (ENAG), рост индекса потребительских цен в феврале составил 3,37% в месячном исчислении, в годовом - 79,51%.
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"После июня мы увидим годовой уровень инфляции ниже 30%. После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей", - сказал Эрчин, отвечая на вопрос о том, когда Турция станет недорогой для отдыха российских туристов.
Проблемы в Испании, Греции и Египте могут вывести Турцию на первое место для туристов в предстоящий летний сезон, о чем свидетельствует увеличение числа заявок на ранее бронирование на курортах страны, в том числе, россиянами, сообщала ранее проправительственная газета Türkiye.
Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в Турции из ФРГ, сообщил в среду министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
Турцию в январе посетили более 203 тысяч россиян, что почти на 12% меньше, чем годом ранее, россияне уступили лидерство гражданам Ирана, сообщило ранее турецкое министерство культуры и туризма.
РФ лидировала по числу посетивших Турцию в 2024 году туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян. В 2019 году был установлен рекорд: тогда страну посетили более 7 миллионов россиян. На втором месте Германия, более 6,6 миллиона граждан которой выбрали Турцию в качестве места для отдыха. За РФ и ФРГ следуют Великобритания с 4,4 миллиона туристов, Иран с 3,2 миллиона и Болгария с 2,9 миллиона граждан.
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