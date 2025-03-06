https://ria.ru/20250306/orudiya-2003319473.html
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось - РИА Новости, 06.03.2025
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
Предки современного человека научились создавать костяные орудия труда полтора миллиона лет назад, что намного раньше, чем считалось прежде, говорится в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T02:05:00+03:00
2025-03-06T02:05:00+03:00
2025-03-06T02:05:00+03:00
наука
африка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предки современного человека научились создавать костяные орудия труда полтора миллиона лет назад, что намного раньше, чем считалось прежде, говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature. Такой вывод авторы исследования сделали, обнаружив в Олдувайском ущелье в Восточной Африке набор из 27 костяных орудий. "По последним данным, технология изготовления каменных орудий зародилась еще до возникновения рода Homo и прослеживается далеко по эволюционной линии приматов... Мы рассматриваем коллекцию костяных орудий, изготовленных путем обивки, найденную в стратиграфическом горизонте Олдувайского ущелья, который датируется 1,5 миллиона лет назад", - говорится в научной статье. Как пишут авторы исследования, изготовление костяных орудий в Африке прежде считалось нехарактерным для ранних гоминид, живших до среднего каменного века, а наиболее ранние образцы систематического изготовления костяных орудий датировались периодом 250-400 тысяч лет назад.
https://ria.ru/20250207/frantsija-1998064710.html
https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html
африка
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африка
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
Nature: орудия из кости создавались намного раньше, чем считалось прежде