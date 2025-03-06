Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:05 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/orudiya-2003319473.html
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось - РИА Новости, 06.03.2025
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
Предки современного человека научились создавать костяные орудия труда полтора миллиона лет назад, что намного раньше, чем считалось прежде, говорится в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T02:05:00+03:00
2025-03-06T02:05:00+03:00
наука
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926098_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_80ae40a1c16f795c2063718cc7a7a2e1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предки современного человека научились создавать костяные орудия труда полтора миллиона лет назад, что намного раньше, чем считалось прежде, говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature. Такой вывод авторы исследования сделали, обнаружив в Олдувайском ущелье в Восточной Африке набор из 27 костяных орудий. "По последним данным, технология изготовления каменных орудий зародилась еще до возникновения рода Homo и прослеживается далеко по эволюционной линии приматов... Мы рассматриваем коллекцию костяных орудий, изготовленных путем обивки, найденную в стратиграфическом горизонте Олдувайского ущелья, который датируется 1,5 миллиона лет назад", - говорится в научной статье. Как пишут авторы исследования, изготовление костяных орудий в Африке прежде считалось нехарактерным для ранних гоминид, живших до среднего каменного века, а наиболее ранние образцы систематического изготовления костяных орудий датировались периодом 250-400 тысяч лет назад.
https://ria.ru/20250207/frantsija-1998064710.html
https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839926098_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_543af518cd06f2b87836c7c9b36537fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка
Наука, Африка
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось

Nature: орудия из кости создавались намного раньше, чем считалось прежде

© AP Photo / Christina LarsonАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Christina Larson
Археологические раскопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предки современного человека научились создавать костяные орудия труда полтора миллиона лет назад, что намного раньше, чем считалось прежде, говорится в исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature.
Такой вывод авторы исследования сделали, обнаружив в Олдувайском ущелье в Восточной Африке набор из 27 костяных орудий.
Археологические раскопки в Бордо, Франция - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Во Франции нашли саркофаги возрастом 1,3 тысячи лет
7 февраля, 19:27
"По последним данным, технология изготовления каменных орудий зародилась еще до возникновения рода Homo и прослеживается далеко по эволюционной линии приматов... Мы рассматриваем коллекцию костяных орудий, изготовленных путем обивки, найденную в стратиграфическом горизонте Олдувайского ущелья, который датируется 1,5 миллиона лет назад", - говорится в научной статье.
Как пишут авторы исследования, изготовление костяных орудий в Африке прежде считалось нехарактерным для ранних гоминид, живших до среднего каменного века, а наиболее ранние образцы систематического изготовления костяных орудий датировались периодом 250-400 тысяч лет назад.
Храм царицы Хатшепсут - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Археологи нашли часть основания храма Хатшепсут на юге Египта
9 января, 03:28
 
НаукаАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала