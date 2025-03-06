Рейтинг@Mail.ru
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/orban-2003509220.html
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане - РИА Новости, 06.03.2025
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане
Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:50:00+03:00
2025-03-06T22:50:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
виктор орбан
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил изданию Euractiv неназванный дипломат из ЕС. Издание Euractiv назвало Орбана "двойным троянским конем", в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно. "Они (дипломаты - ред.) находятся в одной комнате с Орбаном - просто учтите это... Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить (информацией - ред.) и Путина, и Трампа", - приводит издание бездоказательное утверждение одного из дипломатов ЕС. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003424914.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане

Euractiv: лидеры ЕС будут осторожно выбирать слова в присутствии Орбана

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил изданию Euractiv неназванный дипломат из ЕС.
Издание Euractiv назвало Орбана "двойным троянским конем", в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Орбан рассказал о промежуточных итогах саммита ЕС по Украине
Вчера, 19:22
"Они (дипломаты - ред.) находятся в одной комнате с Орбаном - просто учтите это... Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить (информацией - ред.) и Путина, и Трампа", - приводит издание бездоказательное утверждение одного из дипломатов ЕС.
В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции
Вчера, 16:02
 
В миреРоссияУкраинаСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала