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"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане - РИА Новости, 06.03.2025
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане
Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза будут выбирать выражения в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как считают, что он якобы снабжает информацией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил изданию Euractiv неназванный дипломат из ЕС. Издание Euractiv назвало Орбана "двойным троянским конем", в присутствии которого не все лидеры европейских стран чувствуют себя комфортно. "Они (дипломаты - ред.) находятся в одной комнате с Орбаном - просто учтите это... Лидеры ЕС будут осторожны, в какие детали они вдаются, помня о том, что он может кормить (информацией - ред.) и Путина, и Трампа", - приводит издание бездоказательное утверждение одного из дипломатов ЕС. В четверг в Брюсселе проходит внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования европейской обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него.
https://ria.ru/20250306/sammit-2003487317.html
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в мире, россия, украина, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
"Двойной троянский конь". В Европе неожиданно высказались об Орбане
Euractiv: лидеры ЕС будут осторожно выбирать слова в присутствии Орбана