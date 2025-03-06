https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 06.03.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв был слышен в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:13:00+03:00
2025-03-06T23:13:00+03:00
2025-03-06T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в Telegram-канале СМИ.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина