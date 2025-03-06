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В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 06.03.2025 (обновлено: 23:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/odessa-2003510735.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 06.03.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв был слышен в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:13:00+03:00
2025-03-06T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в Telegram-канале СМИ.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
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одесса, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе на Украине прогремел взрыв

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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