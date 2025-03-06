https://ria.ru/20250306/nyu-york-2003320203.html

В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже

В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже - РИА Новости, 06.03.2025

В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже

Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в местном колледже Барнард, сообщили в департаменте полиции... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T02:19:00+03:00

2025-03-06T02:19:00+03:00

2025-03-06T02:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в местном колледже Барнард, сообщили в департаменте полиции города. "Полиция Нью-Йорка реагирует на угрозу взрыва в центре Мильштейна в колледже Барнард, проводится эвакуация здания", - указано в сообщении департамента в социальной сети Х. Там также отмечается, что все, кто откажется покинуть эвакуируемую территорию, могут быть арестованы. По данным телеканала ABC News, угроза взрыва последовала после того, как группа протестующих в масках проникла на территорию учебного заведения, прервав учебный процесс.

https://ria.ru/20250103/kanada-1992358172.html

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в мире, нью-йорк (город)