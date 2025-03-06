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В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже
В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже - РИА Новости, 06.03.2025
В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже
Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в местном колледже Барнард, сообщили в департаменте полиции... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T02:19:00+03:00
2025-03-06T02:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в местном колледже Барнард, сообщили в департаменте полиции города. "Полиция Нью-Йорка реагирует на угрозу взрыва в центре Мильштейна в колледже Барнард, проводится эвакуация здания", - указано в сообщении департамента в социальной сети Х. Там также отмечается, что все, кто откажется покинуть эвакуируемую территорию, могут быть арестованы. По данным телеканала ABC News, угроза взрыва последовала после того, как группа протестующих в масках проникла на территорию учебного заведения, прервав учебный процесс.
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в мире, нью-йорк (город)
В Нью-Йорке проверяют сообщение об угрозе взрыва в колледже
Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрыва в колледже Барнард
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка проверяет сообщение об угрозе взрывного устройства, которое могло быть заложено в местном колледже Барнард, сообщили в департаменте полиции города.
"Полиция Нью-Йорка
реагирует на угрозу взрыва в центре Мильштейна в колледже Барнард, проводится эвакуация здания", - указано в сообщении департамента в социальной сети Х.
Там также отмечается, что все, кто откажется покинуть эвакуируемую территорию, могут быть арестованы.
По данным телеканала ABC News, угроза взрыва последовала после того, как группа протестующих в масках проникла на территорию учебного заведения, прервав учебный процесс.