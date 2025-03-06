https://ria.ru/20250306/novikom-2003401018.html
НОВИКОМ предоставил предприятиям ОДК 32,6 миллиарда рублей
НОВИКОМ предоставил предприятиям ОДК 32,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.03.2025
НОВИКОМ предоставил предприятиям ОДК 32,6 миллиарда рублей
Дочерний банк госкорпорации "Ростех" - НОВИКОМ - предоставил финансирование предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на общую сумму 32,6 РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:19:00+03:00
2025-03-06T14:19:00+03:00
2025-03-06T14:19:00+03:00
москва
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
новикомбанк
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дочерний банк госкорпорации "Ростех" - НОВИКОМ - предоставил финансирование предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на общую сумму 32,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Наиболее крупными заемщиками выступили: АО "ОДК", ПАО "ОДК-УМПО", АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-Сервис". Средства будут направлены на реализацию значимых проектов флагмана отечественного двигателестроения. НОВИКОМ – давний стратегический партнер Объединенной двигателестроительной корпорации. При финансовой поддержке банка реализуются государственные программы по наращиванию производства. Среди инновационных проектов - создание авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14, вертолетных двигателей семейства ВК-2500, газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих установок. Новые двигатели для гражданской авиации ОДК представила на площадке Национальной выставки и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве. Премьерой стал двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования. В феврале ОДК сообщила, что первые двигатели ПД-8 переданы для испытаний самолета SJ-100. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200, говорится в сообщении банка. Двигатели ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 и ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолета Ил-114-30 также были представлены на выставке. Кроме того, ОДК продемонстрировала двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса. "Развитие отечественной авиационной промышленности – приоритетная задача, поставленная руководством нашей страны. НОВИКОМ активно работает над финансированием проектов в этой сфере, и один из ключевых наших партнеров здесь — это ОДК. Мы наладили системное, надежное сотрудничество и успешно развиваем его из года в год. Рассчитываем, что эта совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию гражданского авиастроения в России", – сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.
https://ria.ru/20250220/promkompanii-2000555877.html
https://ria.ru/20250206/novikom-1997708152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, новикомбанк
Москва, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Новикомбанк
НОВИКОМ предоставил предприятиям ОДК 32,6 миллиарда рублей
НОВИКОМ предоставил финансирование предприятиям ОДК на 32,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дочерний банк госкорпорации "Ростех" - НОВИКОМ - предоставил финансирование предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на общую сумму 32,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Наиболее крупными заемщиками выступили: АО "ОДК
", ПАО "ОДК-УМПО", АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-Сервис". Средства будут направлены на реализацию значимых проектов флагмана отечественного двигателестроения.
НОВИКОМ – давний стратегический партнер Объединенной двигателестроительной корпорации. При финансовой поддержке банка реализуются государственные программы по наращиванию производства. Среди инновационных проектов - создание авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14, вертолетных двигателей семейства ВК-2500, газотурбинных энергетических агрегатов и газоперекачивающих установок.
Новые двигатели для гражданской авиации ОДК представила на площадке Национальной выставки и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 в Москве
. Премьерой стал двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который создан на предприятии "ОДК-Сатурн" с применением отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.
В феврале ОДК сообщила, что первые двигатели ПД-8 переданы для испытаний самолета SJ-100. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200, говорится в сообщении банка.
Двигатели ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310 и ТВ7-117СТ-01 для турбовинтового регионального самолета Ил-114-30 также были представлены на выставке. Кроме того, ОДК продемонстрировала двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса.
"Развитие отечественной авиационной промышленности – приоритетная задача, поставленная руководством нашей страны. НОВИКОМ активно работает над финансированием проектов в этой сфере, и один из ключевых наших партнеров здесь — это ОДК. Мы наладили системное, надежное сотрудничество и успешно развиваем его из года в год. Рассчитываем, что эта совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию гражданского авиастроения в России", – сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.