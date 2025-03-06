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Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 06.03.2025
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:05:00+03:00
2025-03-06T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
англия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наёмников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя. Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь", - сообщил источник. Подпольщики выяснили, что по негласной договорённости англичанам должны отойти здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, который "крышуют" эти структуры. "Англичане уже облюбовали собственность ГУР и ССО, при любом исходе конфликта они будут принадлежать британцам. Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html
николаев (украина)
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николаев (украина), украина, англия
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Англия
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье

Англичане и французы занимаются разделом имущества в Николаеве

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наёмников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя. Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь", - сообщил источник.
Подпольщики выяснили, что по негласной договорённости англичанам должны отойти здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, который "крышуют" эти структуры.
"Англичане уже облюбовали собственность ГУР и ССО, при любом исходе конфликта они будут принадлежать британцам. Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаАнглия
 
 
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