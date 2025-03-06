https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 06.03.2025
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T07:05:00+03:00
2025-03-06T07:05:00+03:00
2025-03-06T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486591_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_cb609fc3f3535b2662d12737cdf7c630.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наёмников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя. Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь", - сообщил источник. Подпольщики выяснили, что по негласной договорённости англичанам должны отойти здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, который "крышуют" эти структуры. "Англичане уже облюбовали собственность ГУР и ССО, при любом исходе конфликта они будут принадлежать британцам. Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html
николаев (украина)
украина
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947486591_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_ec20c4cce0632870c57955edbebbbaaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), украина, англия
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Англия
Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье
Англичане и французы занимаются разделом имущества в Николаеве