https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html

Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье

Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 06.03.2025

Иностранцы занимаются разделом имущества в Николаеве, сообщило подполье

Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T07:05:00+03:00

2025-03-06T07:05:00+03:00

2025-03-06T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

англия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Англичане и французы в гражданском, иногда по наводке местных иностранных наёмников, отжимают бизнес и крупные здания, например, торговые центры у местных бизнесменов, перерегистрируют на себя. Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь", - сообщил источник. Подпольщики выяснили, что по негласной договорённости англичанам должны отойти здания, принадлежащие ГУР и ССО Украины, а также бизнес, который "крышуют" эти структуры. "Англичане уже облюбовали собственность ГУР и ССО, при любом исходе конфликта они будут принадлежать британцам. Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно. Это всё благодарность за то, что Великобритания по сути эти структуры содержит сейчас, покровительствует и помогает им", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250306/rubio-2003328585.html

николаев (украина)

украина

англия

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