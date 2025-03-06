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Премьер Нидерландов намерен вновь выделить Украине 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 06.03.2025
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01:45 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/niderlandy-2003318571.html
Премьер Нидерландов намерен вновь выделить Украине 3,5 миллиарда евро
Премьер Нидерландов намерен вновь выделить Украине 3,5 миллиарда евро - РИА Новости, 06.03.2025
Премьер Нидерландов намерен вновь выделить Украине 3,5 миллиарда евро
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиардов евро. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:45:00+03:00
2025-03-06T01:45:00+03:00
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиардов евро. "Мы продолжим текущую поддержку (Украины). Если мы посмотрим на ближайшие годы, то нам следует говорить о сумме в 3,5 миллиарда", - заявил Схоф в среду вечером на дебатах в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов. По его словам, помощь Украине будет иметь "фундаментальное значение". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
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в мире, украина, нидерланды, сша
В мире, Украина, Нидерланды, США
Премьер Нидерландов намерен вновь выделить Украине 3,5 миллиарда евро

Премьер Нидерландов Схоф заявил, что намерен выделить Украине 3,5 миллиарда евро

© AP Photo / Ted ShaffreyПремьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Архивное фото
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ГААГА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен вновь выделить Украине помощь в размере 3,5 миллиардов евро.
"Мы продолжим текущую поддержку (Украины). Если мы посмотрим на ближайшие годы, то нам следует говорить о сумме в 3,5 миллиарда", - заявил Схоф в среду вечером на дебатах в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
По его словам, помощь Украине будет иметь "фундаментальное значение".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
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