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В НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
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11:13 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/nato-2003360422.html
В НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США, пишут СМИ
В НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
В НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США, пишут СМИ
В НАТО растет обеспокоенность по поводу безопасности обмена разведданными с США на фоне усилий президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:13:00+03:00
2025-03-06T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В НАТО растет обеспокоенность по поводу безопасности обмена разведданными с США на фоне усилий президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших чиновников альянса и сотрудников спецслужб. "Сдвиг США в сторону России под руководством Трампа сотрясает саму основу альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведывательными данными с Вашингтоном", - говорится в сообщении газеты. Обеспокоенность по поводу политики США среди стран НАТО еще больше возросла на этой неделе после новостей о паузе в передаче разведданных Украине со стороны США, пишет газета. При этом, по информации Politico, в альянсе ведутся разговоры об обмене разведданными и между остальными его членами. Как сообщили изданию нынешние и бывшие сотрудники спецслужб, после начала конфликта на Украине Венгрия, а затем и Словакия в этом плане стали считаться "ненадежными". Как сообщила газете бывший постпред США в альянсе Джули Смит, в НАТО "идут разговоры о будущем обмена данными внутри альянса". Она добавила, что некоторые из членов НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, продолжит ли Вашингтон поставлять им разведданные. Некоторые из собеседников издания утверждают, что сдвиг во внешней политике США пока не сказался на обмене разведданными, однако выразили обеспокоенность, что это может произойти в скором времени. Еще один неназванный чиновник сообщил газете, что в НАТО присутствуют трения по поводу подхода к проблеме Украины, но выразил надежду, что у Трампа нет претензий к НАТО помимо расходов на оборону. Еще один действующий чиновник заявил, что действия США на обмене разведданными внутри НАТО никак не сказались. В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
https://ria.ru/20250305/razveddannye-2003248019.html
https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато, politico
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, Politico
В НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США, пишут СМИ

Politico: в НАТО обеспокоены безопасностью обмена разведданными с США

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В НАТО растет обеспокоенность по поводу безопасности обмена разведданными с США на фоне усилий президента Дональда Трампа по налаживанию отношений с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на действующих и бывших чиновников альянса и сотрудников спецслужб.
"Сдвиг США в сторону России под руководством Трампа сотрясает саму основу альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведывательными данными с Вашингтоном", - говорится в сообщении газеты.
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Обеспокоенность по поводу политики США среди стран НАТО еще больше возросла на этой неделе после новостей о паузе в передаче разведданных Украине со стороны США, пишет газета.
При этом, по информации Politico, в альянсе ведутся разговоры об обмене разведданными и между остальными его членами. Как сообщили изданию нынешние и бывшие сотрудники спецслужб, после начала конфликта на Украине Венгрия, а затем и Словакия в этом плане стали считаться "ненадежными".
Как сообщила газете бывший постпред США в альянсе Джули Смит, в НАТО "идут разговоры о будущем обмена данными внутри альянса". Она добавила, что некоторые из членов НАТО выражают обеспокоенность по поводу того, продолжит ли Вашингтон поставлять им разведданные.
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Некоторые из собеседников издания утверждают, что сдвиг во внешней политике США пока не сказался на обмене разведданными, однако выразили обеспокоенность, что это может произойти в скором времени. Еще один неназванный чиновник сообщил газете, что в НАТО присутствуют трения по поводу подхода к проблеме Украины, но выразил надежду, что у Трампа нет претензий к НАТО помимо расходов на оборону.
Еще один действующий чиновник заявил, что действия США на обмене разведданными внутри НАТО никак не сказались.
В среду газета Financial Times сообщала, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
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Вчера, 10:58
 
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