https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html

Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей

Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 06.03.2025

Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей

Воронежское СУСК России расследует дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили в четверг РИА РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:23:00+03:00

2025-03-06T13:23:00+03:00

2025-03-06T13:23:00+03:00

происшествия

россия

семилукский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Воронежское СУСК России расследует дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили в четверг РИА Новости в ведомстве. В одном из местных Telegram-каналов появилась информация, что в посёлке Латная Семилукского района мужчина насиловал школьницу в течение четырёх лет, это началось в 2021 году, когда девочке было 12 лет, прекратилось в феврале этого года. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - сообщили в СУСК России. Следователи рассказали, что по их ходатайству мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250306/habarovsk-2003377199.html

https://ria.ru/20241021/nasilie-1979204242.html

россия

семилукский район

воронежская область

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происшествия, россия, семилукский район, воронежская область