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Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 06.03.2025
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13:23 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 06.03.2025
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей
Воронежское СУСК России расследует дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили в четверг РИА РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:23:00+03:00
2025-03-06T13:23:00+03:00
происшествия
россия
семилукский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Воронежское СУСК России расследует дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили в четверг РИА Новости в ведомстве. В одном из местных Telegram-каналов появилась информация, что в посёлке Латная Семилукского района мужчина насиловал школьницу в течение четырёх лет, это началось в 2021 году, когда девочке было 12 лет, прекратилось в феврале этого года. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - сообщили в СУСК России. Следователи рассказали, что по их ходатайству мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250306/habarovsk-2003377199.html
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россия
семилукский район
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происшествия, россия, семилукский район, воронежская область
Происшествия, Россия, Семилукский район, Воронежская область
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей

СК: жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Воронежское СУСК России расследует дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили в четверг РИА Новости в ведомстве.
В одном из местных Telegram-каналов появилась информация, что в посёлке Латная Семилукского района мужчина насиловал школьницу в течение четырёх лет, это началось в 2021 году, когда девочке было 12 лет, прекратилось в феврале этого года.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Хабаровске таксист из Средней Азии изнасиловал пассажирку
Вчера, 12:42
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней", - сообщили в СУСК России.
Следователи рассказали, что по их ходатайству мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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