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МВФ оценил перспективы украинской экономики
МВФ оценил перспективы украинской экономики - РИА Новости, 06.03.2025
МВФ оценил перспективы украинской экономики
Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:21:00+03:00
2025-03-06T19:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны. Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры". В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.
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украина, россия, алексей гончаренко, мвф, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, МВФ, Верховная Рада Украины, В мире
МВФ оценил перспективы украинской экономики
Глава МВФ Козак: перспективы украинской экономики остаются неопределенными
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны.
Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры".
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.