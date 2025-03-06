https://ria.ru/20250306/mvf-2003486875.html

МВФ оценил перспективы украинской экономики

МВФ оценил перспективы украинской экономики - РИА Новости, 06.03.2025

МВФ оценил перспективы украинской экономики

Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:21:00+03:00

2025-03-06T19:21:00+03:00

2025-03-06T19:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Перспективы украинской экономики остаются исключительно неопределенными на фоне продолжения конфликта и тяжелой нагрузки на человеческие ресурсы и инфраструктуру, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Перспективы остаются исключительно неопределенными, особенно с учетом того, что военные действия продолжаются и наносят большой урон ... экономике и инфраструктуре Украины", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя прогноз по экономике страны. Козак также подтвердила нынешнюю оценку роста украинской экономики, согласно которому ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, что отражает "трудности, связанные с нехваткой рабочей силы, ущербом и повреждением энергетической инфраструктуры". В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.

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украина, россия, алексей гончаренко, мвф, верховная рада украины, в мире