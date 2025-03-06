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МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики - РИА Новости, 06.03.2025
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19:19 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mvf-2003486565.html
МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики
МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики - РИА Новости, 06.03.2025
МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики
Дальнейшее сохранение действия импортных пошлин со стороны США, Канады и Мексики окажет серьезное негативное влияние на экономики этих стран, заявила директор... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:19:00+03:00
2025-03-06T19:19:00+03:00
канада
сша
мексика
мвф
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Дальнейшее сохранение действия импортных пошлин со стороны США, Канады и Мексики окажет серьезное негативное влияние на экономики этих стран, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Если импортные пошлины в США, Канаду и Мексику сохранятся, то можно ожидать, что они окажут существенное неблагоприятное экономическое воздействие на эти страны, учитывая их очень сильную интеграцию и зависимость от рынка США", - сообщила она журналистам на брифинге. Козак добавила, что оценка полного влияния импортных пошлин на экономическую активность в мире будет зависеть от множества факторов, и МВФ планирует представить детальный анализ в апреле. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров. По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html
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канада, сша, мексика, мвф, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Мексика, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики

МВФ: пошлины США, Канады и Мексики окажут негативное влияние на их экономику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Дальнейшее сохранение действия импортных пошлин со стороны США, Канады и Мексики окажет серьезное негативное влияние на экономики этих стран, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Если импортные пошлины в США, Канаду и Мексику сохранятся, то можно ожидать, что они окажут существенное неблагоприятное экономическое воздействие на эти страны, учитывая их очень сильную интеграцию и зависимость от рынка США", - сообщила она журналистам на брифинге.
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Козак добавила, что оценка полного влияния импортных пошлин на экономическую активность в мире будет зависеть от множества факторов, и МВФ планирует представить детальный анализ в апреле.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские.
Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.
По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.
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КанадаСШАМексикаМВФВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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