https://ria.ru/20250306/mvf-2003486565.html

МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики

МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики - РИА Новости, 06.03.2025

МВФ оценил влияние пошлин на экономику США, Канады и Мексики

Дальнейшее сохранение действия импортных пошлин со стороны США, Канады и Мексики окажет серьезное негативное влияние на экономики этих стран, заявила директор... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:19:00+03:00

2025-03-06T19:19:00+03:00

2025-03-06T19:19:00+03:00

канада

сша

мексика

мвф

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Дальнейшее сохранение действия импортных пошлин со стороны США, Канады и Мексики окажет серьезное негативное влияние на экономики этих стран, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Если импортные пошлины в США, Канаду и Мексику сохранятся, то можно ожидать, что они окажут существенное неблагоприятное экономическое воздействие на эти страны, учитывая их очень сильную интеграцию и зависимость от рынка США", - сообщила она журналистам на брифинге. Козак добавила, что оценка полного влияния импортных пошлин на экономическую активность в мире будет зависеть от множества факторов, и МВФ планирует представить детальный анализ в апреле. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров. По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997191944.html

https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html

канада

сша

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, мексика, мвф, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире