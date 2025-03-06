https://ria.ru/20250306/mvf-2003483390.html

МВФ заявил о повышении глобальной неопределенности из-за США

МВФ заявил о повышении глобальной неопределенности из-за США - РИА Новости, 06.03.2025

МВФ заявил о повышении глобальной неопределенности из-за США

Торговые противоречия США с Китаем, Канадой и Мексикой привели к росту волатильности на финансовых рынках и повышению глобальной неопределенности, заявила... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:07:00+03:00

2025-03-06T19:07:00+03:00

2025-03-06T19:07:00+03:00

канада

сша

мексика

мвф

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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китай

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Торговые противоречия США с Китаем, Канадой и Мексикой привели к росту волатильности на финансовых рынках и повышению глобальной неопределенности, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Я хочу признать, что мы видим возросшую волатильность на финансовых рынках… мы также видим, что индикаторы глобальной неопределенности демонстрируют рост", - сообщила она на брифинге. По словам представителя МВФ, продолжение действия импортных пошлин может привести к сокращению расходов домохозяйств, а также пересмотру инвестиционных решений со стороны бизнеса. Она также подчеркнула, что на фоне обострившихся торговых противоречий правительства стран в мире "пересматривают свои подходы и корректируют политики" в отношении экономического сотрудничества. Козак добавила, что в предыдущие три года рост глобальной торговли уже замедлился до уровня около 3% ежегодно по сравнению со значением порядка 6% в год, наблюдавшимся с 2000 по 2019 годы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем американские. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров. По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, снижение стоимости экспорта Канады и Мексики в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить 50-80 миллиардов долларов, что означает сокращение ВВП стран на 3-5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение двух-трех лет в то время, как для мексиканской дольше, она больше пострадает.

https://ria.ru/20250306/poshliny-2003321877.html

https://ria.ru/20250305/volkswagen-2003289380.html

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

канада

сша

мексика

китай

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канада, сша, мексика, мвф, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, китай