https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны"* Смирнова*
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны"* Смирнова* - РИА Новости, 06.03.2025
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны"* Смирнова*
МВД РФ объявило в розыск главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова*, на которого ранее было возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:09:00+03:00
2025-03-06T17:09:00+03:00
2025-03-06T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова*, на которого ранее было возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье", - говорится в базе розыска.По какой именно статье разыскивается Смирнов* не уточняется.Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Смирнова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По предварительным данным, Смирнов* в течение длительного времени не ставил в публикуемых своих материалах в интернете пометки иноагента.Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.Ранее Смирнову* выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года - на 50 тысяч рублей.* Выполняют функции иноагентов в России
https://ria.ru/20250305/sud-2003276080.html
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россия, происшествия, иноагент
Россия, Происшествия, иноагент
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны"* Смирнова*
МВД объявило в розыск главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора "Медиазоны"* Сергея Смирнова*, на которого ранее было возбуждено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье", - говорится в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается Смирнов* не уточняется.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Смирнова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По предварительным данным, Смирнов* в течение длительного времени не ставил в публикуемых своих материалах в интернете пометки иноагента.
Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное наказание - вплоть до двух лет лишения свободы.
Ранее Смирнову* выписали несколько иноагентстких штрафов: осенью 2023 года суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей (как учредителя "Медиазоны"*) и на 40 тысяч рублей (как физлицо), а в ноябре этого года - на 50 тысяч рублей.
* Выполняют функции иноагентов в России