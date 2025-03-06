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МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости - РИА Новости, 06.03.2025
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14:37 06.03.2025 (обновлено: 15:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/mvd-2003407004.html
МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости
МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости - РИА Новости, 06.03.2025
МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости
В МВД опровергли информацию о проработке введения штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:37:00+03:00
2025-03-06T15:12:00+03:00
общество
россия
ирина волк
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В МВД опровергли информацию о проработке введения штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В ряде телеграм-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной", — написала она. Сейчас в ПДД и КоАП понятие "средняя скорость" отсутствует. "Министерство внутренних дел России готово изменить свое отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой средней скорости при условии, если у нас будет официально закреплен критерий средней температуры по больнице", — отметила Волк на опубликованном ей видео.Правительство ранее не поддержало законопроект законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа о проведении в регионе эксперимента, которым предлагалось ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами. В отзыве кабмина отмечалось, что ПДД не предусматривают таких требований, а Верховный суд ранее указал, что местом нарушения считается точка самого правонарушения, а не место фиксации. Кроме того, возникает риск двойного наказания за превышение скорости. Помимо этого, введение контроля средней скорости может увеличить поступления штрафов, но потребует дополнительных бюджетных расходов на установку и обслуживание камер.
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общество, россия, ирина волк
Общество, Россия, Ирина Волк
МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости

МВД опровергло информацию о проработке штрафов за превышение средней скорости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по улице Мневники в Москве
Автомобили едут по улице Мневники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по улице Мневники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В МВД опровергли информацию о проработке введения штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«
"В ряде телеграм-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной", — написала она.
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Сейчас в ПДД и КоАП понятие "средняя скорость" отсутствует.
"Министерство внутренних дел России готово изменить свое отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой средней скорости при условии, если у нас будет официально закреплен критерий средней температуры по больнице", — отметила Волк на опубликованном ей видео.
Правительство ранее не поддержало законопроект законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа о проведении в регионе эксперимента, которым предлагалось ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами.
В отзыве кабмина отмечалось, что ПДД не предусматривают таких требований, а Верховный суд ранее указал, что местом нарушения считается точка самого правонарушения, а не место фиксации. Кроме того, возникает риск двойного наказания за превышение скорости. Помимо этого, введение контроля средней скорости может увеличить поступления штрафов, но потребует дополнительных бюджетных расходов на установку и обслуживание камер.
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