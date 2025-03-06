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В работе сайта МВД России произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2025
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13:14 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/mvd-2003386352.html
В работе сайта МВД России произошел сбой
В работе сайта МВД России произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2025
В работе сайта МВД России произошел сбой
Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД РФ из-за сбоя, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:14:00+03:00
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гибдд мвд рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД РФ из-за сбоя, следует из данных Downdetector. По оценкам экспертов Downdetector, "до 15 тысяч человек заметили сбой" на сайте МВД за текущие сутки. За последние сутки в сервис поступило 337 жалоб о проблемах в работе сайта МВД от граждан, больше всего - из Карелии и Камчатского края (суммарно 46%). Также сбой заметили в Калужской, Московской, Архангельской областях, Москве. Сайт МВД сейчас открывается, но с трудом, убедился корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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гибдд мвд рф, технический сбой
ГИБДД МВД РФ, технический сбой
В работе сайта МВД России произошел сбой

Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД из-за сбоя

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД РФ из-за сбоя, следует из данных Downdetector.
По оценкам экспертов Downdetector, "до 15 тысяч человек заметили сбой" на сайте МВД за текущие сутки.
За последние сутки в сервис поступило 337 жалоб о проблемах в работе сайта МВД от граждан, больше всего - из Карелии и Камчатского края (суммарно 46%).
Также сбой заметили в Калужской, Московской, Архангельской областях, Москве.
Сайт МВД сейчас открывается, но с трудом, убедился корреспондент РИА Новости.
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