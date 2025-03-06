https://ria.ru/20250306/mvd-2003386352.html

В работе сайта МВД России произошел сбой

В работе сайта МВД России произошел сбой - РИА Новости, 06.03.2025

В работе сайта МВД России произошел сбой

Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД РФ из-за сбоя, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

гибдд мвд рф

технический сбой

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Около 15 тысяч человек не смогли воспользоваться сервисами сайта МВД РФ из-за сбоя, следует из данных Downdetector. По оценкам экспертов Downdetector, "до 15 тысяч человек заметили сбой" на сайте МВД за текущие сутки. За последние сутки в сервис поступило 337 жалоб о проблемах в работе сайта МВД от граждан, больше всего - из Карелии и Камчатского края (суммарно 46%). Также сбой заметили в Калужской, Московской, Архангельской областях, Москве. Сайт МВД сейчас открывается, но с трудом, убедился корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250305/pasportizatsiya-2003199114.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гибдд мвд рф, технический сбой