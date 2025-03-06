https://ria.ru/20250306/muzhchiny-2003325229.html
Стало известно, на что мужчины чаще всего берут микрозаймы
Стало известно, на что мужчины чаще всего берут микрозаймы - РИА Новости, 06.03.2025
Стало известно, на что мужчины чаще всего берут микрозаймы
Мужчины охотнее берут микрозаймы на обслуживание автомобиля, праздники и подарки, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:41:00+03:00
2025-03-06T04:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мужчины охотнее берут микрозаймы на обслуживание автомобиля, праздники и подарки, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Мужчины охотнее пользуются услугами МФО (микрофинансовых организаций), когда речь заходит об автомобилях, подарках и праздниках", - сказано в исследовании, основанном на анализе более 300 тысяч займов, выданных по всей России с марта 2024 года по февраль 2025 года включительно. Отмечается, что самой популярной целью обращения мужчин в МФО являются займы на повседневные нужды, или "до зарплаты", эту причину назвали 38,2% опрошенных. "Займы на обслуживание автомобиля (ремонт, бензин, страховки и т. п.) являются второй по популярности целью займов у мужчин – 13,3% от общего количества выдач", - говорится в материалах. Отмечается, что доля займов на подарки и праздники у мужчин достигает 8,8%, при этом заемщики-мужчины часто отмечают в анкетах, что деньги им нужны на подарки для жены, мамы или дочери. Аналитики также выяснили, что ремонт и крупные покупки входят в пятерку самых востребованных у мужской аудитории. Причем доли займов, взятых мужчинами на ремонт недвижимости и на приобретение дорогостоящих товаров, составляют 12,1% и 11% соответственно. Указывается, что займы на поездки и путешествия, хоть и не входят в категорию самых популярных, но также чаще оформляются мужчинами: в среднем в 4,4%. Однако указывается, что, к этой категории займов относятся не только приятные траты на отпуск, но и расходы в рамках служебных командировок.
https://ria.ru/20250115/zaymy-1993763213.html
https://ria.ru/20250116/mikrozaym-1993944354.html
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общество, россия
Стало известно, на что мужчины чаще всего берут микрозаймы
Webbankir: мужчины чаще берут микрозаймы на обслуживание автомобиля и праздники
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мужчины охотнее берут микрозаймы на обслуживание автомобиля, праздники и подарки, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Мужчины охотнее пользуются услугами МФО (микрофинансовых организаций), когда речь заходит об автомобилях, подарках и праздниках", - сказано в исследовании, основанном на анализе более 300 тысяч займов, выданных по всей России с марта 2024 года по февраль 2025 года включительно.
Отмечается, что самой популярной целью обращения мужчин в МФО являются займы на повседневные нужды, или "до зарплаты", эту причину назвали 38,2% опрошенных. "Займы на обслуживание автомобиля (ремонт, бензин, страховки и т. п.) являются второй по популярности целью займов у мужчин – 13,3% от общего количества выдач", - говорится в материалах.
Отмечается, что доля займов на подарки и праздники у мужчин достигает 8,8%, при этом заемщики-мужчины часто отмечают в анкетах, что деньги им нужны на подарки для жены, мамы или дочери.
Аналитики также выяснили, что ремонт и крупные покупки входят в пятерку самых востребованных у мужской аудитории. Причем доли займов, взятых мужчинами на ремонт недвижимости и на приобретение дорогостоящих товаров, составляют 12,1% и 11% соответственно.
Указывается, что займы на поездки и путешествия, хоть и не входят в категорию самых популярных, но также чаще оформляются мужчинами: в среднем в 4,4%. Однако указывается, что, к этой категории займов относятся не только приятные траты на отпуск, но и расходы в рамках служебных командировок.