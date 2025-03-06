https://ria.ru/20250306/msb-2003392682.html
Женщины составили около 40% от всех представителей МСБ в Хабаровском крае
Женщины составили около 40% от всех представителей МСБ в Хабаровском крае - РИА Новости, 06.03.2025
Женщины составили около 40% от всех представителей МСБ в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на начало года зарегистрировали более 53 тысяч субъектов МСП, женское бизнес-сообщество составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:41:00+03:00
2025-03-06T13:41:00+03:00
2025-03-06T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае на начало года зарегистрировали более 53 тысяч субъектов МСП, женское бизнес-сообщество составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, по словам начальника управления развития предпринимательства и инновационной деятельности Минэкономразвития края Александра Климкина, на данный момент в крае не менее 21 тысячи предпринимательниц, которые развивают бизнес в самых разных сферах – от торговли и бьюти-индустрии до сельского хозяйства и строительства. "Именно женщины могут стать точкой роста стабильного и надежного малого и среднего бизнеса, а наша цель – поддержать и помочь развить их проекты", – приводит пресс-служба слова Климкина. Большой популярностью у бизнес-леди региона пользуется финансовая поддержка от краевого Фонда МСП: специально для женщин здесь действует особая льготная ставка под 13% годовых. В 2024 году 163 предпринимательницы края воспользовались льготной программой и вложили в свой бизнес 277,4 миллиона рублей. Женщины брали кредитные средства преимущественно на развитие торговой деятельности, производства и бьюти-индустрии. Поддержка женского предпринимательства осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250305/podderzhka-2003191342.html
https://ria.ru/20250305/zabaykale-2003183845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край, александр климкин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край, Александр Климкин
Женщины составили около 40% от всех представителей МСБ в Хабаровском крае
Женщины составили порядка 40% от всех предпринимателей МСБ в Хабаровском крае
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае на начало года зарегистрировали более 53 тысяч субъектов МСП, женское бизнес-сообщество составляет порядка 40%, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, по словам начальника управления развития предпринимательства и инновационной деятельности Минэкономразвития края Александра Климкина
, на данный момент в крае не менее 21 тысячи предпринимательниц, которые развивают бизнес в самых разных сферах – от торговли и бьюти-индустрии до сельского хозяйства и строительства.
"Именно женщины могут стать точкой роста стабильного и надежного малого и среднего бизнеса, а наша цель – поддержать и помочь развить их проекты", – приводит пресс-служба слова Климкина.
Большой популярностью у бизнес-леди региона пользуется финансовая поддержка от краевого Фонда МСП: специально для женщин здесь действует особая льготная ставка под 13% годовых. В 2024 году 163 предпринимательницы края воспользовались льготной программой и вложили в свой бизнес 277,4 миллиона рублей. Женщины брали кредитные средства преимущественно на развитие торговой деятельности, производства и бьюти-индустрии.
Поддержка женского предпринимательства осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".