https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html

В Новгородской области обрушился мост

В Новгородской области обрушился мост - РИА Новости, 06.03.2025

В Новгородской области обрушился мост

Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:59:00+03:00

2025-03-06T16:59:00+03:00

2025-03-06T16:59:00+03:00

происшествия

окуловский район

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила администрации района в Telegram-канале. "Сегодня около 14.00 часов произошло частичное обрушение моста на участке дороги… Котовского сельского поселения. Мост обслуживается ГОКУ "Новгородавтодор". Представители "Новгородавтодора" поставлены в известность… Пострадавших нет… Проезд по мосту перекрыт", - говорится в публикации. Уточняется, что на место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции, командир войсковой части. Как сообщил минтранс региона, из-за поднятия уровня воды был размыт конус искусственного сооружения через реку Перетна, а также участок сопряжения с мостом. Объезд организован по федеральной трассе А-122. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.

https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html

https://ria.ru/20250206/most-1997635962.html

окуловский район

новгородская область

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происшествия, окуловский район, новгородская область