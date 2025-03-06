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В Новгородской области обрушился мост - РИА Новости, 06.03.2025
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16:59 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html
В Новгородской области обрушился мост
В Новгородской области обрушился мост - РИА Новости, 06.03.2025
В Новгородской области обрушился мост
Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:59:00+03:00
2025-03-06T16:59:00+03:00
происшествия
окуловский район
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила администрации района в Telegram-канале. "Сегодня около 14.00 часов произошло частичное обрушение моста на участке дороги… Котовского сельского поселения. Мост обслуживается ГОКУ "Новгородавтодор". Представители "Новгородавтодора" поставлены в известность… Пострадавших нет… Проезд по мосту перекрыт", - говорится в публикации. Уточняется, что на место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции, командир войсковой части. Как сообщил минтранс региона, из-за поднятия уровня воды был размыт конус искусственного сооружения через реку Перетна, а также участок сопряжения с мостом. Объезд организован по федеральной трассе А-122. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.
https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html
https://ria.ru/20250206/most-1997635962.html
окуловский район
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происшествия, окуловский район, новгородская область
Происшествия, Окуловский район, Новгородская область
В Новгородской области обрушился мост

В Новгородской области рухнула часть моста через реку Перетна

© Фото : администрация Окуловского муниципального районаНа месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области
На месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : администрация Окуловского муниципального района
На месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила администрации района в Telegram-канале.
"Сегодня около 14.00 часов произошло частичное обрушение моста на участке дороги… Котовского сельского поселения. Мост обслуживается ГОКУ "Новгородавтодор". Представители "Новгородавтодора" поставлены в известность… Пострадавших нет… Проезд по мосту перекрыт", - говорится в публикации.
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Уточняется, что на место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции, командир войсковой части.
Как сообщил минтранс региона, из-за поднятия уровня воды был размыт конус искусственного сооружения через реку Перетна, а также участок сопряжения с мостом. Объезд организован по федеральной трассе А-122.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.
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ПроисшествияОкуловский районНовгородская область
 
 
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