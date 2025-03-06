В Новгородской области обрушился мост
В Новгородской области рухнула часть моста через реку Перетна
© Фото : администрация Окуловского муниципального районаНа месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области
На месте обрушения моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Часть моста через реку Перетна рухнула в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет, движение перекрыто, организован объезд, сообщила администрации района в Telegram-канале.
"Сегодня около 14.00 часов произошло частичное обрушение моста на участке дороги… Котовского сельского поселения. Мост обслуживается ГОКУ "Новгородавтодор". Представители "Новгородавтодора" поставлены в известность… Пострадавших нет… Проезд по мосту перекрыт", - говорится в публикации.
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Уточняется, что на место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции, командир войсковой части.
Как сообщил минтранс региона, из-за поднятия уровня воды был размыт конус искусственного сооружения через реку Перетна, а также участок сопряжения с мостом. Объезд организован по федеральной трассе А-122.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при содержании автомобильной дороги.