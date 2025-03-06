https://ria.ru/20250306/moskva-2003484001.html

Каждое третье предприятие Москвы разрабатывает высокотехнологичные решения

Каждое третье предприятие Москвы разрабатывает высокотехнологичные решения - РИА Новости, 06.03.2025

Каждое третье предприятие Москвы разрабатывает высокотехнологичные решения

Москва активно развивает производство инновационной техники для различных сфер, каждое третье предприятие столицы разрабатывает передовые высокотехнологичные... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:20:00+03:00

2025-03-06T19:20:00+03:00

2025-03-06T19:20:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

технологии

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Москва активно развивает производство инновационной техники для различных сфер, каждое третье предприятие столицы разрабатывает передовые высокотехнологичные решения, в том числе в роботостроении, сообщил министр правительство Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что высокотехнологичные производства – один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности."В столичном машиностроении заняты свыше 260 предприятий, которые выпускают различные роботы, лазерные станки, металлорежущие и насосные установки, лифты и другие инновационные изделия. Компании демонстрируют устойчивый рост. По итогам января московские промышленники на 70,7% нарастили объем производства машин и оборудования по сравнению с первым месяцем предшествующего года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) – выпускает многофункциональные мобильные роботы. В их производстве есть роботы-саперы, которые применяются при разминированиях и выполнении других взрывотехнических работ, а также машины для атомной промышленности. Они необходимы для технологических работ в местах с повышенным радиационным фоном, где нахождение людей ограничено либо запрещено.В прошлом году на предприятии разработали новое шасси и манипулятор, которые расширяют функциональные возможности машин. Кроме того, компания запустила свой участок зубонарезки, заменив импортные шестерни на собственные, а также создала новую линейку драйверов для управления двигателями.Московская компания "Технорэд" на площадке особой экономической зоны Москвы разрабатывает и выпускает робототехнические комплексы, а также компоненты и программное обеспечение. Эти изделия автоматизируют процессы, повышают качество продукции, заменяют рабочих в рутинных и физических сложных операциях, а также снижают риски для здоровья операторов и наращивают производительность. По итогам прошлого года машины завода были поставлены на 183 промпредприятия по всей России в сфере энергетики и машиностроения, а также на небольшие заводы.Столичная роботизированная техника позволяет не только модернизировать производство, исключать рутинные и опасные процессы, но и улучшить качество жизни людей, которым необходимо протезирование бедренных, коленных суставов и даже замена стопы.Например, такую продукцию в Москве изготавливает Steplife. Флагманский ассортимент завода – коленные модули, которые используются при ампутации ноги выше колена. С момента запуска изделия в серийное производство в 2022 году рост выпуска составил 25%. Устройство работает на базе встроенного микропроцессора, выполняющего 32 миллиона операций в секунду. Протез с этим модулем обеспечивает пациенту полную свободу передвижения, естественную походку, возможность подниматься по ступеням, ездить на велосипеде, а также заниматься спортом.Кроме того, завод выпускает бионические протезы со встроенным инновационным высокотехнологичным коленным модулем и датчиком угла поворота. Данное изделие не имеет аналогов на российском рынке.Также компания представила углепластиковую стопу, которая отличается легкостью, плавностью переката с пятки на носок, прочностью и повышенной комфортностью.Ранее Гарбузов сообщил, что за прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года.

https://ria.ru/20250306/razrabotki-2003439538.html

https://ria.ru/20250305/tovary-2003213929.html

https://ria.ru/20250305/moskva-2003149408.html

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москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, технологии, поддержка бизнеса