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МВД раскрыло подробности дела о подрыве банкомата в московском ТЦ - РИА Новости, 06.03.2025
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18:37 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/moskva-2003475353.html
МВД раскрыло подробности дела о подрыве банкомата в московском ТЦ
МВД раскрыло подробности дела о подрыве банкомата в московском ТЦ - РИА Новости, 06.03.2025
МВД раскрыло подробности дела о подрыве банкомата в московском ТЦ
Подозреваемый использовал три петарды для подрыва банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, следует из опубликованного на сайте МВД РФ видео. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:37:00+03:00
2025-03-06T18:37:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозреваемый использовал три петарды для подрыва банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, следует из опубликованного на сайте МВД РФ видео. "Сделал взрыв банкомата.. сегодня.. заложил петарды три штуки", - рассказал задержанный полицейским. Как сообщалось ранее, через службу 02 поступила информация, что в одном из помещений банка на улице Снежная произошло возгорание банкомата. Кроме того, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении. Сотрудники уголовного розыска с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения. Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на улице Енисейской и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Собранные материалы будут рассмотрены на предмет дополнительной квалификации действий злоумышленника.
https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html
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Момент закладки "бомбы" в банкомат. Видео прокуратуры Москвы
Полицейские задержали подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в МВД
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происшествия, россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МВД раскрыло подробности дела о подрыве банкомата в московском ТЦ

МВД: подозреваемый использовал петарды для подрыва банкомата в ТЦ в Москве

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подозреваемый использовал три петарды для подрыва банкомата в ТЦ на северо-востоке Москвы, следует из опубликованного на сайте МВД РФ видео.
"Сделал взрыв банкомата.. сегодня.. заложил петарды три штуки", - рассказал задержанный полицейским.
Место взрыва банкомата в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ
Вчера, 16:16
Как сообщалось ранее, через службу 02 поступила информация, что в одном из помещений банка на улице Снежная произошло возгорание банкомата. Кроме того, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении.
Сотрудники уголовного розыска с использованием камер наружного наблюдения установили личность мужчины 2005 года рождения. Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на улице Енисейской и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Собранные материалы будут рассмотрены на предмет дополнительной квалификации действий злоумышленника.
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В Перми женщина подожгла банкомат
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ПроисшествияРоссияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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