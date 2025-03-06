https://ria.ru/20250306/moskva-2003359085.html
В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей
В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей - РИА Новости, 06.03.2025
В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей
Полиция задержала пособника мошенников, убедивших московского школьника передать им украшения его мамы стоимостью почти 900 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:07:00+03:00
2025-03-06T11:07:00+03:00
2025-03-06T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полиция задержала пособника мошенников, убедивших московского школьника передать им украшения его мамы стоимостью почти 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В отделение полиции обратилась москвичка с заявлением, что некоторое время назад её 16-летнему сыну позвонили неизвестные, представившиеся работниками госорганов, и сообщили, что его аккаунт в одном из сервисов был взломан и теперь злоумышленники могут оформить от его имени микрозаймы для последующего финансирования противоправной деятельности. Собеседники уговорили подростка собрать имеющиеся дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. Следуя указаниям аферистов, школьник нашёл в квартире ювелирные изделия, принадлежащие его маме, и отдал их ничего не подозревавшему курьеру службы доставки. Причинённый материальный ущерб составил почти 900 тысяч рублей. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали 19-летнего местного жителя, нанятого дистанционными аферистами в качестве пособника", - говорится в сообщении. По версии следствия, злоумышленник забрал у курьера посылку с похищенными драгоценностями и отнёс их оценщикам. Однако эксперты ему заявили, что некоторые украшения не представляют ценности, после чего подозреваемый вернул их по адресу потерпевших через службу доставки. Местонахождение остальных ювелирных изделий устанавливается. Следователем районной полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html
https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей
МВД: в Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полиция задержала пособника мошенников, убедивших московского школьника передать им украшения его мамы стоимостью почти 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В отделение полиции обратилась москвичка с заявлением, что некоторое время назад её 16-летнему сыну позвонили неизвестные, представившиеся работниками госорганов, и сообщили, что его аккаунт в одном из сервисов был взломан и теперь злоумышленники могут оформить от его имени микрозаймы для последующего финансирования противоправной деятельности.
Собеседники уговорили подростка собрать имеющиеся дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. Следуя указаниям аферистов, школьник нашёл в квартире ювелирные изделия, принадлежащие его маме, и отдал их ничего не подозревавшему курьеру службы доставки. Причинённый материальный ущерб составил почти 900 тысяч рублей.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области
задержали 19-летнего местного жителя, нанятого дистанционными аферистами в качестве пособника", - говорится в сообщении.
По версии следствия, злоумышленник забрал у курьера посылку с похищенными драгоценностями и отнёс их оценщикам. Однако эксперты ему заявили, что некоторые украшения не представляют ценности, после чего подозреваемый вернул их по адресу потерпевших через службу доставки. Местонахождение остальных ювелирных изделий устанавливается.
Следователем районной полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ
(Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.