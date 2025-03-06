https://ria.ru/20250306/moskva-2003359085.html

В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей

В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей - РИА Новости, 06.03.2025

В Москве школьник передал аферистам украшения матери на 900 тысяч рублей

Полиция задержала пособника мошенников, убедивших московского школьника передать им украшения его мамы стоимостью почти 900 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:07:00+03:00

2025-03-06T11:07:00+03:00

2025-03-06T11:07:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Полиция задержала пособника мошенников, убедивших московского школьника передать им украшения его мамы стоимостью почти 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В отделение полиции обратилась москвичка с заявлением, что некоторое время назад её 16-летнему сыну позвонили неизвестные, представившиеся работниками госорганов, и сообщили, что его аккаунт в одном из сервисов был взломан и теперь злоумышленники могут оформить от его имени микрозаймы для последующего финансирования противоправной деятельности. Собеседники уговорили подростка собрать имеющиеся дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. Следуя указаниям аферистов, школьник нашёл в квартире ювелирные изделия, принадлежащие его маме, и отдал их ничего не подозревавшему курьеру службы доставки. Причинённый материальный ущерб составил почти 900 тысяч рублей. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали 19-летнего местного жителя, нанятого дистанционными аферистами в качестве пособника", - говорится в сообщении. По версии следствия, злоумышленник забрал у курьера посылку с похищенными драгоценностями и отнёс их оценщикам. Однако эксперты ему заявили, что некоторые украшения не представляют ценности, после чего подозреваемый вернул их по адресу потерпевших через службу доставки. Местонахождение остальных ювелирных изделий устанавливается. Следователем районной полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html

https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html

https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001403263.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье)