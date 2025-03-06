https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp - РИА Новости, 06.03.2025
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день, а в итоге получают полный контроль над РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:47:00+03:00
2025-03-06T06:47:00+03:00
2025-03-06T06:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день, а в итоге получают полный контроль над ним и используют его для кражи личных данных жертвы или вымогательства денег, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату - примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка", - рассказал он. По словам Бийчука, на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. В них указываются заманчивые условия: простая работа, стабильный доход, быстрые выплаты. Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно просто передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами. Далее, по словам эксперта, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту. После этих действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников. "Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники", - объясняет Бийчук. Если через аккаунт совершаются преступные действия, например вымогательство денег, то разбираться с последствиями придется именно владельцу номера, уверяет эксперт. Обещанных денег никто не переводит, а мошенники просто исчезают, переключаясь на новых жертв. Однако из-за подозрительной активности WhatsApp быстро обнаруживает нарушение правил и блокирует номер. Восстановить его уже невозможно, так как мессенджер жестко борется со спамерами, заключил Бийчук.
https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html
https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html
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общество, whatsapp inc., мтс, технологии
Общество, WhatsApp Inc., МТС, Технологии
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
МТС: мошенники предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они предлагают сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день, а в итоге получают полный контроль над ним и используют его для кражи личных данных жертвы или вымогательства денег, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp
за небольшую плату - примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка", - рассказал он.
По словам Бийчука, на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. В них указываются заманчивые условия: простая работа, стабильный доход, быстрые выплаты.
Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно просто передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда мошенники говорят, что аккаунт будет использоваться для работы, для регистрации на сервисах или для общения с иностранными клиентами. Далее, по словам эксперта, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из смс или даже временно передать сим-карту. После этих действий контроль над аккаунтом оказывается у мошенников.
"Злоумышленники начинают писать знакомым владельца, представляясь им, и могут просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Если в переписке есть голосовые сообщения, их могут использовать для клонирования голоса. Если в чате были паспортные данные, адреса или другие важные сведения, ими также могут воспользоваться мошенники", - объясняет Бийчук.
Если через аккаунт совершаются преступные действия, например вымогательство денег, то разбираться с последствиями придется именно владельцу номера, уверяет эксперт. Обещанных денег никто не переводит, а мошенники просто исчезают, переключаясь на новых жертв.
Однако из-за подозрительной активности WhatsApp быстро обнаруживает нарушение правил и блокирует номер. Восстановить его уже невозможно, так как мессенджер жестко борется со спамерами, заключил Бийчук.