https://ria.ru/20250306/moshennichestvo-2003316835.html
Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб
Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб - РИА Новости, 06.03.2025
Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб
Специалист Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев возместил ущерб по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:08:00+03:00
2025-03-06T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Специалист Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев возместил ущерб по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Соловьев В.О. и защитники… возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об аресте - ред.), так как обвиняемый не собирается скрываться, страдает различными заболеваниями… возместил ущерб, ходатайствовали об изменении меры пресечения обвиняемому Соловьеву В.О. на более мягкую",- сказано в документах. Измайловский суд Москвы в конце декабря 2024 года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивало на аресте Соловьева, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, бы сотрудником правоохранительных органов и имеет там связи. Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда. Фабула уголовного дела не сообщается.
https://ria.ru/20250218/kontrabanda-1999957791.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб
Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН Соловьев возместил ущерб
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Специалист Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев возместил ущерб по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Соловьев В.О. и защитники… возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об аресте - ред.), так как обвиняемый не собирается скрываться, страдает различными заболеваниями… возместил ущерб, ходатайствовали об изменении меры пресечения обвиняемому Соловьеву В.О. на более мягкую",- сказано в документах.
Измайловский суд Москвы
в конце декабря 2024 года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору.
Следствие настаивало на аресте Соловьева, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ
, бы сотрудником правоохранительных органов и имеет там связи.
Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда.
Фабула уголовного дела не сообщается.