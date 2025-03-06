https://ria.ru/20250306/moshennichestvo-2003316835.html

Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб

Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб - РИА Новости, 06.03.2025

Обвиняемый в мошенничестве специалист РАН возместил ущерб

Специалист Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев возместил ущерб по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:08:00+03:00

2025-03-06T01:08:00+03:00

2025-03-06T01:08:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Специалист Российской академии наук (РАН) Василий Соловьев возместил ущерб по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Соловьев В.О. и защитники… возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об аресте - ред.), так как обвиняемый не собирается скрываться, страдает различными заболеваниями… возместил ущерб, ходатайствовали об изменении меры пресечения обвиняемому Соловьеву В.О. на более мягкую",- сказано в документах. Измайловский суд Москвы в конце декабря 2024 года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивало на аресте Соловьева, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, бы сотрудником правоохранительных органов и имеет там связи. Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда. Фабула уголовного дела не сообщается.

https://ria.ru/20250218/kontrabanda-1999957791.html

https://ria.ru/20241118/kim-1984413288.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия